В Самаре таможенники передали детям чучело крокодила
Чучело отобрали у пассажира из Стамбула прошлым летом.
Чучело отобрали у пассажира из Стамбула прошлым летом.
Таможенники передали детскому
— Чучело выявили на интроскопе в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула. Дальнейший таможенный досмотр показал, что чучело около 80 сантиметров, коричневого цвета. Гражданин, пытавшийся ввезти данный товар, не предъявил для провоза специальное разрешение, — рассказали в таможне.
Экспертиза показала, что этот экземпляр входит в Перечень видов животных и растений, подпадающий под действие Конвенции СИТЕС и Решения Комиссии таможенного союза.
В августе 2017 года мировой суд Красноглинского района распорядился конфисковать чучело. Так оно стало федеральной собственностью. В апреле 2018 года приняли решение передать крокодила детскому учреждению.
На мероприятие пришли около ста школьников из разных районов региона.