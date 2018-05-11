В Самаре таможенники передали детям чучело крокодила

Источник: Самарская таможня

Таможенники передали детскому эколого-биологическому центру в Самарской области конфискованное чучело крокодила. Произошло это в пятницу, 11 мая. Изъяли крокодила почти год назад в Курумоче, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

— Чучело выявили на интроскопе в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула. Дальнейший таможенный досмотр показал, что чучело около 80 сантиметров, коричневого цвета. Гражданин, пытавшийся ввезти данный товар, не предъявил для провоза специальное разрешение, — рассказали в таможне.

Экспертиза показала, что этот экземпляр входит в Перечень видов животных и растений, подпадающий под действие Конвенции СИТЕС и Решения Комиссии таможенного союза.

В августе 2017 года мировой суд Красноглинского района распорядился конфисковать чучело. Так оно стало федеральной собственностью. В апреле 2018 года приняли решение передать крокодила детскому учреждению.