Синоптики: следующая неделя в Минске будет дождливой

«Еще в субботу погода будет теплой и сухой. Температурный фон по сравнению с началом месяца снизился, но незначительно. Никаких опасных явлений не ожидаем», — пояснила она. В субботу днем температура прогреется до +19…24°C. В воскресенье ночные температуры составят +6…12°C, дневные — +16…24°C. «В воскресенье погода начнет меняться. Ночью в юго-восточных районах, а днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. После ожидается неустойчивая погода: в середине недели — во вторник, среду и четверг — дожди будут идти во многих районах страны, местами прогремят грозы», — рассказала Рыбакова.