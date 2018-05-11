Синоптики: следующая неделя в Минске будет дождливой
Суббота будет сухой и теплой, однако уже в воскресенье погода начнет меняться и станет неустойчивой.
Суббота будет сухой и теплой, однако уже в воскресенье погода начнет меняться и станет неустойчивой.
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Грядущая неделя в Минске будет дождливой, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По словам замначальника службы метеопрогнозов гидрометцентра Светланы Рыбаковой, сухой и солнечной обещает быть только суббота.
«Еще в субботу погода будет теплой и сухой. Температурный фон по сравнению с началом месяца снизился, но незначительно. Никаких опасных явлений не ожидаем», — пояснила она. В субботу днем температура прогреется до +19…24°C. В воскресенье ночные температуры составят +6…12°C, дневные — +16…24°C. «В воскресенье погода начнет меняться. Ночью в
По словам метеоролога, температура воздуха в понедельник составит +6…11°C ночью и +15…22°C днем. Температурный фон будет сохраняться однородным, близким к климатической норме.