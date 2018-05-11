Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
На чьи деньги полируете рельсы: эксперт поставил на место Ковтуна
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Шеф протокола Медведева, экс-помощница Путина решила уволиться
«Первый канал» сменил ведущих программы «Время»
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15Замуж за принца
17:02 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: следующая неделя в Минске будет дождливой

Суббота будет сухой и теплой, однако уже в воскресенье погода начнет меняться и станет неустойчивой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 47% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Грядущая неделя в Минске будет дождливой, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Читайте также
До 24 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 12 мая

По словам замначальника службы метеопрогнозов гидрометцентра Светланы Рыбаковой, сухой и солнечной обещает быть только суббота.

«Еще в субботу погода будет теплой и сухой. Температурный фон по сравнению с началом месяца снизился, но незначительно. Никаких опасных явлений не ожидаем», — пояснила она. В субботу днем температура прогреется до +19…24°C. В воскресенье ночные температуры составят +6…12°C, дневные — +16…24°C. «В воскресенье погода начнет меняться. Ночью в юго-восточных районах, а днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. После ожидается неустойчивая погода: в середине недели — во вторник, среду и четверг — дожди будут идти во многих районах страны, местами прогремят грозы», — рассказала Рыбакова.

По словам метеоролога, температура воздуха в понедельник составит +6…11°C ночью и +15…22°C днем. Температурный фон будет сохраняться однородным, близким к климатической норме.

Все новости региона
 Фотофакт: теперь вы будете знать, как выглядят птенцы голубей
Каким странам букмекеры пророчат попадание в топ-3 'Евровидения'?
Российские контрсанкции станут универсальными
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
«Старалась изо всех сил»: что не получилось у Юлии Самойловой
Обвиняемого в домогательствах 4-летнего мальчика оправдали
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В калифорнийском Палмдейле произошла стрельба в двух школах
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!» После операции по исправлению формы носа 35-летний мужчина наладил личную жизнь
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь