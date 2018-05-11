В выходные на Кубани прогнозируют дожди с градом
Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 и 13 мая.
Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 и 13 мая.
По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные местами пройдет кратковременный дождь, в горах на отметках выше 1500 метров — с мокрым снегом. Днем и вечером в отдельных пунктах ожидается сильный дождь с градом.
В ночь на 12 мая будет 3−8 °С, на Азовском побережье — 8−13 °С, в горах местами похолодает до 0−2 °С, днем воздух прогреется до 16−21 °С. В ночь на 13 мая ожидается 7−12 °С, днем местами потеплеет до 23 °C. Ветер 4−9 м/с, местами, в том числе при грозах, порывы могут достигать 15 м/с.
В Краснодаре в субботу ожидается ясная погода, в воскресенье возможен небольшой дождь. Ночные температуры — 10−11 °С, днем будет 18−19 °С.
На побережье Черного моря местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ночью термометры покажут 10−15 °С, днем — 16−21 °С. В субботу на севере побережья ночью ожидается 5−10 °С, днем 12−17 °С. 12 мая ветер будет дуть со скоростью 12−14 м/с, местами порывы до 17 м/с, 13 мая — 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях — 17−19 °С, в районе Темрюка — 14 °C.
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