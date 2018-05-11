Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приготовили Порошенко участь Хусейна: эксперт об атаке ДНР
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Пригожину стыдно за выступление Самойловой на «Евровидении»
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Черчесов: Кто сказал, что у нас с Дзюбой был конфликт?
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Сделать деньги
15:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В выходные на Кубани прогнозируют дожди с градом

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 и 13 мая.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные местами пройдет кратковременный дождь, в горах на отметках выше 1500 метров — с мокрым снегом. Днем и вечером в отдельных пунктах ожидается сильный дождь с градом.

В ночь на 12 мая будет 3−8 °С, на Азовском побережье — 8−13 °С, в горах местами похолодает до 0−2 °С, днем воздух прогреется до 16−21 °С. В ночь на 13 мая ожидается 7−12 °С, днем местами потеплеет до 23 °C. Ветер 4−9 м/с, местами, в том числе при грозах, порывы могут достигать 15 м/с.

В Краснодаре в субботу ожидается ясная погода, в воскресенье возможен небольшой дождь. Ночные температуры — 10−11 °С, днем будет 18−19 °С.

На побережье Черного моря местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ночью термометры покажут 10−15 °С, днем — 16−21 °С. В субботу на севере побережья ночью ожидается 5−10 °С, днем 12−17 °С. 12 мая ветер будет дуть со скоростью 12−14 м/с, местами порывы до 17 м/с, 13 мая — 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях — 17−19 °С, в районе Темрюка — 14 °C.

Как сообщали Юга.ру, жителей Сочи предупредили об усилении ветра.

Все новости региона
 Город на костях: старинные кладбища Краснодара
Как в Сочи киви собирают. Фоторепортаж
Российские контрсанкции станут универсальными
В Омске решили законсервировать метро после 26 лет строительства
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь