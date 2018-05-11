Двое орангутанов появятся в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» получил одобрение на получение двух орангутанов от куратора Европейской программы размножения и сохранения исчезающих видов животных. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.



Орангутан — один из трех самых известных человекообразных обезьян, к которым также относятся гориллы и шимпанзе. В природе эти животные населяют исключительно тропические леса, причем проводят на деревьях большую часть жизни, редко спускаясь на землю. Орангутаны очень умны, быстро обучаются и не проявляют агрессии даже взрослыми, поэтому их легко обучить всевозможным трюкам, гримасам и даже вредным привычкам.



Отмечается, что увидеть новых подопечных зоопарка смогут все посетители «Лимпопо».

