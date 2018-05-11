Полиция США ищет мать мертвого плода по ДНК
В штате Джорджия следователи прибегли к помощи генетиков, чтобы найти мать двадцатинедельного плода, обнаруженного в сточных водах.
В штате Джорджия следователи прибегли к помощи генетиков, чтобы найти мать двадцатинедельного плода, обнаруженного в сточных водах.
В понедельник днем рабочие очистной станции города Августа, штат Джорджия, заметили в сточной воде необычный предмет, который на проверку оказался человеческим плодом. Позднее судебный эксперт Марк Боуэн определил возраст плода — около 20 недель. По закону штата аборт после двадцатой недели запрещен, поэтому ужасная находка могла быть и доказательством преступления. Боуэн отправил останки в Бюро расследований штата — на вскрытие и анализ ДНК. Для расследования незаконных абортов это было сделано впервые.
Несмотря на криминальный оттенок этой истории, Боуэн настаивает, что он думал не об исполнении закона: «Моя цель — найти мать и убедиться, что с ней все в порядке», — сказал эксперт журналу The Verge, — «Я хочу убедиться в том, что она не истекает кровью, не умирает от инфекции, и воссоединить ее с телом потерянного ребенка, чтобы она могла его похоронить» (закон штата Джорджия еще и регулирует обращение с материалом абортов и выкидышей, хотя этим должны заниматься не родители, а медицинские учреждения). К тому же вскрытие должно помочь установить возраст плода более точно — а значит, и определить, был ли аборт (если это был аборт) законным или нет, и, если нет, наказать медиков, которые провели операцию.
В ФБР давно научились искать людей по ДНК родственников; для этого Бюро собирает базу данных CODIS. Как правило, ДНК извлекают из образцов крови, собранных на месте преступления. Иногда ДНК не совпадает полностью ни с одним имеющимся в базе образцом, но совпадает частично с ДНК других людей — кровных родственников: братьев, сестер, родителей и др. Так ищут не только преступников, но и пропавших без вести: родственники пропавших сами сдают биоматериал, свой или пропавших.