Полиция США ищет мать мертвого плода по ДНК

Несмотря на криминальный оттенок этой истории, Боуэн настаивает, что он думал не об исполнении закона: «Моя цель — найти мать и убедиться, что с ней все в порядке», — сказал эксперт журналу The Verge, — «Я хочу убедиться в том, что она не истекает кровью, не умирает от инфекции, и воссоединить ее с телом потерянного ребенка, чтобы она могла его похоронить» (закон штата Джорджия еще и регулирует обращение с материалом абортов и выкидышей, хотя этим должны заниматься не родители, а медицинские учреждения). К тому же вскрытие должно помочь установить возраст плода более точно — а значит, и определить, был ли аборт (если это был аборт) законным или нет, и, если нет, наказать медиков, которые провели операцию.