Как нарушение режима сна влияет на лишний вес
Не можете похудеть? Ложитесь спать раньше.
Не можете похудеть? Ложитесь спать раньше.
Недосып не самым лучшим образом сказывается на образе жизни в целом. Особое внимание на свое расписание нужно обратить тем, кто борется с лишним весом.
Если вы ложитесь спать очень поздно или работаете в ночную смену, то неизбежными становятся и ночные перекусы. Раньше ученые и диетологи считали, что совершенно не важно, в какое время есть — главное то, сколько калорий в день вы получаете и сколько расходуете. Но новые исследования
Съедая в вечернее и ночное время привычное количество пищи, человек рискует заметно набрать килограммы. Если же «ночного жора» не избежать, постарайтесь хотя бы снизить количество пищи и ее калорийность.
Читайте также: