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16:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как нарушение режима сна влияет на лишний вес

Не можете похудеть? Ложитесь спать раньше.

Источник: Reuters
Новость
Из-за работы ночью появляется пивной живот

Недосып не самым лучшим образом сказывается на образе жизни в целом. Особое внимание на свое расписание нужно обратить тем, кто борется с лишним весом.

Если вы ложитесь спать очень поздно или работаете в ночную смену, то неизбежными становятся и ночные перекусы. Раньше ученые и диетологи считали, что совершенно не важно, в какое время есть — главное то, сколько калорий в день вы получаете и сколько расходуете. Но новые исследования все-таки не на нашей стороне.

Съедая в вечернее и ночное время привычное количество пищи, человек рискует заметно набрать килограммы. Если же «ночного жора» не избежать, постарайтесь хотя бы снизить количество пищи и ее калорийность.

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