Как нарушение режима сна влияет на лишний вес

Недосып не самым лучшим образом сказывается на образе жизни в целом. Особое внимание на свое расписание нужно обратить тем, кто борется с лишним весом.

Если вы ложитесь спать очень поздно или работаете в ночную смену, то неизбежными становятся и ночные перекусы. Раньше ученые и диетологи считали, что совершенно не важно, в какое время есть — главное то, сколько калорий в день вы получаете и сколько расходуете. Но новые исследования все-таки не на нашей стороне.