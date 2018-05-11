В Самарской области до утра субботы прогнозируют дождь и сильный ветер

Источник: Комсомольская правда

— По данным Приволжского УГМС с 19:00 11 мая до 07:00 12 мая местами по Самарской области прогнозируется: дождь, порывы ветра 15−18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщении.

Ночью на субботу, 12 мая, столбики термометров опустятся до +4, +9. Синоптики обещают кратковременный дождь. Днем будет без существенных осадков и переменная облачность. Потеплеет до +18, +23.