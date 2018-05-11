В связи с ремонтом по Ново-Вокзальной будет временно ограничено движение транспорта
Общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.
Общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом автомобильной дороги местного значения (ул. Ново-Вокзальная) и восстановлением благоустройства на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта с 06:00 до 22:00 12 мая 2018 года и 06:00 до 22:00 13 мая 2018 года на участке от ул.
В указанные даты и периоды времени общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 55, 96, 205, 295, 272) будет следовать по скорректированной схеме. Подробнее с ней можно ознакомиться в приложениях, сообщает