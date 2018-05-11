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18:37 (мск), источник: НИА Самара

В связи с ремонтом по Ново-Вокзальной будет временно ограничено движение транспорта

Общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.

Источник: AP 2018

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом автомобильной дороги местного значения (ул. Ново-Вокзальная) и восстановлением благоустройства на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта с 06:00 до 22:00 12 мая 2018 года и 06:00 до 22:00 13 мая 2018 года на участке от ул. Стара-Загора до Московского шоссе.

В указанные даты и периоды времени общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 55, 96, 205, 295, 272) будет следовать по скорректированной схеме. Подробнее с ней можно ознакомиться в приложениях, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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