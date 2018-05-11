Стал известен порядок выступления участников финала «Евровидения»

Источник: Publika.md

Как сообщается на сайте мероприятия, очередность утвердили представители канала RTP и EBU.

Певец Melovin, представляющий Украину, выступит первым, замыкает список дуэт из Италии — Эрмал Мета и Фабрицио Моро. Представляющая Молдову группа «DoReDoS» выйдет на сцену под девятнадцатым номером.