С 25 мая в Ростовской области начнет действовать режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Ростовской области и других регионах, которые примут Чемпионат мира по футболу, введут 25 мая. Об этом сообщает
Режим повышенной готовности в Ростовской области и других регионах, которые примут Чемпионат мира по футболу, введут 25 мая. Об этом сообщает
Особые условия будут действовать в течение двух месяцев.
Как сообщалось ранее, регионам рекомендовано на территориях городских округов ввести особый противопожарный режим.
Он подразумевает запрет на выжигание сухой травы, разведение костров на земельных участках всех категорий.