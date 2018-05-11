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17:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С 25 мая в Ростовской области начнет действовать режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Ростовской области и других регионах, которые примут Чемпионат мира по футболу, введут 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Особые условия будут действовать в течение двух месяцев.

Как сообщалось ранее, регионам рекомендовано на территориях городских округов ввести особый противопожарный режим.

Он подразумевает запрет на выжигание сухой травы, разведение костров на земельных участках всех категорий.

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