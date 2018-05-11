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18:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Бюстгальтер для коров — спасение от мастита?

Фермеры из Шотландии догадались надеть на корову старый бюстгальтер для профилактики воспаления вымени.

Graham Burnett С помощью лифчика можно регулировать давление молока.

Старые бюстгальтеры начали использовать в Шотландии для предотвращения воспаления вымени у коров.

Идея эта пришла в голову паре фермеров в Шотландском нагорье в округе Истер-Росс.

Теленок одной из коров пил молоко только из передней части вымени, из-за чего задняя переполнялось молоком и воспалялась.

Лифчик можно использовать, чтобы закрыть нужную половину вымени, тем самым регулируя давление молока.

Друг семьи, фермер Дональд Росс, поделился фотографиями «новой технологии».

https://twitter.com/vaderbogger/status/994310073144004608.

Он добавил: «Я люблю делиться новыми идеями в фермерском сообществе. А кроме того, мы тут в Шотландии только что пережили тяжелую зиму, но нам удалось сохранить чувство юмора».

«Технология с бюстгальтером — это в первую очередь забота о здоровье коровы. Ткань мягкая, а прикрепляется лифчик при помощи эластичной ленты», — говорит Росс.

«Вымя, конечно, можно доить руками, чтобы уменьшить давление. Но есть риск причинить корове еще больший дискомфорт, из-за чего она может ударить и ушибить доящего», — пояснил фермер.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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