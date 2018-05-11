Бюстгальтер для коров — спасение от мастита?
Фермеры из Шотландии догадались надеть на корову старый бюстгальтер для профилактики воспаления вымени.
Фермеры из Шотландии догадались надеть на корову старый бюстгальтер для профилактики воспаления вымени.
Graham Burnett С помощью лифчика можно регулировать давление молока.
Старые бюстгальтеры начали использовать в Шотландии для предотвращения воспаления вымени у коров.
Идея эта пришла в голову паре фермеров в Шотландском нагорье в округе
Теленок одной из коров пил молоко только из передней части вымени,
Лифчик можно использовать, чтобы закрыть нужную половину вымени, тем самым регулируя давление молока.
Друг семьи, фермер Дональд Росс, поделился фотографиями «новой технологии».
https://twitter.com/vaderbogger/status/994310073144004608.
Он добавил: «Я люблю делиться новыми идеями в фермерском сообществе. А кроме того, мы тут в Шотландии только что пережили тяжелую зиму, но нам удалось сохранить чувство юмора».
«Технология с бюстгальтером — это в первую очередь забота о здоровье коровы. Ткань мягкая, а прикрепляется лифчик при помощи эластичной ленты», — говорит Росс.
«Вымя, конечно, можно доить руками, чтобы уменьшить давление. Но есть риск причинить корове еще больший дискомфорт,