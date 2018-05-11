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16:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде появится виртуальный филиал Русского музея

В волгоградском музее ИЗО сделают информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Церемония открытия пройдет 17 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, центр организуют в выставочном зале на улице Чуйкова, 37. Сотрудники музея ИЗО уже планируют программу мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» с учётом ресурсов нового проекта. Благодаря центру волгоградцы смогут посмотреть мультимедийные фильмы, принять участие в играх и интерактивных программах.

Торжественное открытие филиала Русского музея с участием его специалистов будет приурочено к праздничным мероприятиям, посвященным юбилею музея ИЗО. Отметим, что последний является одним из самых молодых художественных музеев страны. В его коллекции есть работы мастеров мирового масштаба: Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Константина Маковского, Альбрехта Дюрера и не только. Фонды объединяют более 10 000 произведений русских и зарубежных художников начала XVI — второй половины XX века.

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