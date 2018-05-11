В зоопарке Калининграда в вольере бегемотов появится смотровая площадка

«Вопросы безопасности были на первом месте: чтобы детей не сажали на барьер, сделаны вставки из толстого литого прозрачного поликарбоната, подход бегемотов ограничен валунами», — отметила директор.

Отремонтирован и бассейн — теперь у бегемотов есть место для лежки. А в ограждении вольера появилось смотровое стекло. Как отметила Светлана Соколова, вся реконструкция сделана на выручку от продажи билетов.