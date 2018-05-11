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18:19 (мск), источник: АиФ Калининград

В зоопарке Калининграда в вольере бегемотов появится смотровая площадка

В калининградском зоопарке внутри вольера бегемотов появится новая смотровая площадка. Открыта она будет до конца мая, сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

Источник: Аргументы и факты

«Вопросы безопасности были на первом месте: чтобы детей не сажали на барьер, сделаны вставки из толстого литого прозрачного поликарбоната, подход бегемотов ограничен валунами», — отметила директор.

Отремонтирован и бассейн — теперь у бегемотов есть место для лежки. А в ограждении вольера появилось смотровое стекло. Как отметила Светлана Соколова, вся реконструкция сделана на выручку от продажи билетов.

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