На ул. Дзержинского ликвидировали незаконную стоянку
В Самаре при мониторинге прокуратура обнаружила на ул. Дзержинского, 27б автостоянку, работающую без правоустанавливающих документов. Об этом сообщает
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Самаре при мониторинге прокуратура обнаружила на ул. Дзержинского, 27б автостоянку, работающую без правоустанавливающих документов. Об этом сообщает
10 мая надзорное ведомство организовало демонтаж и вывоз конструкций, относящихся к этой стоянке.
В отношении представителя организатора автомобильной стоянки составили протокол об административном правонарушении.