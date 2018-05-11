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17:17 (мск), источник: Volga News

На ул. Дзержинского ликвидировали незаконную стоянку

В Самаре при мониторинге прокуратура обнаружила на ул. Дзержинского, 27б автостоянку, работающую без правоустанавливающих документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

10 мая надзорное ведомство организовало демонтаж и вывоз конструкций, относящихся к этой стоянке.

В отношении представителя организатора автомобильной стоянки составили протокол об административном правонарушении.

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