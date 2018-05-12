Из-за ремонта Камского моста в Перми на перекрестке Трамвайной и Желябова изменят схему движения

Чтобы разгрузить Коммунальный мост, на котором начался ремонт, и перенаправить как можно больший поток машин по Красавинскому мосту, в Пермской дирекции дорожного движения решили временно изменить схему движения на пересечении улиц Трамвайной и Желябова.

— Начиная с понедельника, с 14 мая, до окончания ремонтных работ на Камском мосту, при движении по улице Трамвайная со стороны улицы Дзержинского нельзя будет повернуть налево на улицу Желябова — левый поворот там будет запрещен, — сообщили в дорожной дирекции. — Кроме того, на этом перекрестке более длительной будет фаза работы разрешающего сигнала светофора для транспорта, который движется по улице Трамвайной от улицы Дзержинского в направлении Красавинского моста.