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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за ремонта Камского моста в Перми на перекрестке Трамвайной и Желябова изменят схему движения

Новшество должно упростить проезд со стороны Красавинского моста.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы разгрузить Коммунальный мост, на котором начался ремонт, и перенаправить как можно больший поток машин по Красавинскому мосту, в Пермской дирекции дорожного движения решили временно изменить схему движения на пересечении улиц Трамвайной и Желябова.

— Начиная с понедельника, с 14 мая, до окончания ремонтных работ на Камском мосту, при движении по улице Трамвайная со стороны улицы Дзержинского нельзя будет повернуть налево на улицу Желябова — левый поворот там будет запрещен, — сообщили в дорожной дирекции. — Кроме того, на этом перекрестке более длительной будет фаза работы разрешающего сигнала светофора для транспорта, который движется по улице Трамвайной от улицы Дзержинского в направлении Красавинского моста.

В ближайшее время по той же причине могут быть временно введены и другие изменения дорожного движения.

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