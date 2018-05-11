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18:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Обрушение конструкций на стол спикеров KazanSummit-2018 назвали фейком

В распоряжении татарстанских СМИ попали фотографии с одного из конференц-залов гостиницы «Корстон», в которой стартовал международный экономический форум KazanSummit-2018 с участием представителей исламских государств.

На снимках видно, что там, где проходили выступления спикеров лежат многотонные конструкции, на которые крепится медиаппаратура. При этом, со ссылкой на очевидцев, СМИ сообщили, что все это результат обрушения, которое произошло из-за недосмотра рабочих. Также сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Позже, после того как фотографии были распространены, представители Агентства инвестиционного развития Татарстана передали в СМИ, что никакого обрушения не было. Все запечатленное на фото — это результата работ по демонтажу конструкций.

Отметим, в этот раз в KazanSummit-2018 собрал более 3 тысяч участников из более чем 50 стран мира.

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