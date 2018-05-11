Обрушение конструкций на стол спикеров KazanSummit-2018 назвали фейком
В распоряжении татарстанских СМИ попали фотографии с одного из
В распоряжении татарстанских СМИ попали фотографии с одного из
На снимках видно, что там, где проходили выступления спикеров лежат многотонные конструкции, на которые крепится медиаппаратура. При этом, со ссылкой на очевидцев, СМИ сообщили, что все это результат обрушения, которое произошло
Позже, после того как фотографии были распространены, представители Агентства инвестиционного развития Татарстана передали в СМИ, что никакого обрушения не было. Все запечатленное на фото — это результата работ по демонтажу конструкций.
Отметим, в этот раз в KazanSummit-2018 собрал более 3 тысяч участников из более чем 50 стран мира.