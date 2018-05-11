Обрушение конструкций на стол спикеров KazanSummit-2018 назвали фейком

На снимках видно, что там, где проходили выступления спикеров лежат многотонные конструкции, на которые крепится медиаппаратура. При этом, со ссылкой на очевидцев, СМИ сообщили, что все это результат обрушения, которое произошло из-за недосмотра рабочих. Также сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Позже, после того как фотографии были распространены, представители Агентства инвестиционного развития Татарстана передали в СМИ, что никакого обрушения не было. Все запечатленное на фото — это результата работ по демонтажу конструкций.