На Большеохтинском мосту начинается ремонт, движение ограничат

12 мая начнут фрезеровать и асфальтировать покрытие проезжей части на самом мосту и на прилегающих к нему транспортном тоннеле (левый берег, со стороны Синопской набережной) и путепроводе (правый берег, со стороны Малоохтинской набережной). На выходные, с полуночи 12 мая до 22 часов 13 мая, будут закрыты крайние правые полосы, при этом правую полосу в направлении из центра к Охте закроют в субботу после 17 часов. В тоннеле в районе съезда с моста на Синопскую набережную правые полосы закроют на несколько часов, с 20:00 субботы до 13:00 воскресенья.