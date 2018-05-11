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17:55 (мск), источник: Фонтанка

На Большеохтинском мосту начинается ремонт, движение ограничат

На Большеохтинском мосту в Петербурге ограничат движение из-за ремонта. Полностью перекрывать проезд не планируется, сообщает 11 мая пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

12 мая начнут фрезеровать и асфальтировать покрытие проезжей части на самом мосту и на прилегающих к нему транспортном тоннеле (левый берег, со стороны Синопской набережной) и путепроводе (правый берег, со стороны Малоохтинской набережной). На выходные, с полуночи 12 мая до 22 часов 13 мая, будут закрыты крайние правые полосы, при этом правую полосу в направлении из центра к Охте закроют в субботу после 17 часов. В тоннеле в районе съезда с моста на Синопскую набережную правые полосы закроют на несколько часов, с 20:00 субботы до 13:00 воскресенья.

С 13 по 18 мая по ночам, с 22:00 до 6:00, а также в следующие выходные, с 22:00 18 мая до 22:00 20 мая, продолжат закрывать правые полосы в обоих направлениях.

Затем настанет черёд внутренних полос. Их будут закрывать (также в обоих направлениях): в будни по ночам с 22:00 по 6:00 в период с 20 по 31 мая, а в выходные — с 22:00 25 по 22:00 27 мая.

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