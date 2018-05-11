Из Санкт-Петербурга в Астрахань отправится катамаран на солнечных батареях

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в полдень на стрелке Васильевского острова общественности представили уникальный экологический катамаран на солнечных батареях. 19 мая катамаран отправится в экспедицию «Эковолна» и, как сообщают организаторы акции, за три месяца пройдет путь от Санкт-Петербурга до Астрахани.

Катамаран водоизмещением 5000 килограмм построен для экспедиции «Эковолна» в АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований». Весь путь судно, экипаж которого составит 8 человек, будет использовать только энергию солнца, чтобы питать электродвигатели, сообщили организаторы. Маршрут катамарана пройдет через 20 городов России и составит 5 тысяч километров.