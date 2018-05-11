Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Кэти Холмс выходит замуж за Джейми Фокса
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
На чьи деньги полируете рельсы: эксперт поставил на место Ковтуна
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Черчесов: Кто сказал, что у нас с Дзюбой был конфликт?
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15Замуж за принца
17:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Санкт-Петербурга в Астрахань отправится катамаран на солнечных батареях

Сегодня уникальное судно впервые показали на Васильевском острове.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в полдень на стрелке Васильевского острова общественности представили уникальный экологический катамаран на солнечных батареях. 19 мая катамаран отправится в экспедицию «Эковолна» и, как сообщают организаторы акции, за три месяца пройдет путь от Санкт-Петербурга до Астрахани.

Катамаран водоизмещением 5000 килограмм построен для экспедиции «Эковолна» в АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований». Весь путь судно, экипаж которого составит 8 человек, будет использовать только энергию солнца, чтобы питать электродвигатели, сообщили организаторы. Маршрут катамарана пройдет через 20 городов России и составит 5 тысяч километров.

— Наша экспедиция призвана содействовать формированию экокультуры и бережного отношения населения к водным ресурсам России, — рассказал директор НЦ ИКС Евгений Казанов. По замыслу организаторов экспедиции, ее цель — рассказать людям о возможностях и перспективах экологически чистых источников энергии на водном транспорте.

Все новости региона
 Окрошка и зелень с грядки: неожиданные опасности для организма человека
Пизанская башня: ученые поняли, почему она до сих пор не упала
Российские контрсанкции станут универсальными
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
«Старалась изо всех сил»: что не получилось у Юлии Самойловой
Обвиняемого в домогательствах 4-летнего мальчика оправдали
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В калифорнийском Палмдейле произошла стрельба в двух школах
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!» После операции по исправлению формы носа 35-летний мужчина наладил личную жизнь
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь