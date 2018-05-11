Итальянский фотограф показал «космические» снимки Доломитовых Альп
На снимки попал горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо, а также озера Брайес и Анторно.
На снимки попал горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо, а также озера Брайес и Анторно.
Пейзажный фотограф Паоло Петтиджани уже несколько лет экспериментирует с инфракрасной фотографией. Недавно он представил новую серию работ, сделанных в Доломитовых Альпах, на
На снимках он запечатлел горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо, озера Брайес и Анторно.
Для съемки Петтиджани использует камеру полного спектра, но при обработке снимков он оставляет только инфракрасный свет, который в обычных условиях невидим человеческому глазу. Благодаря этому, знакомые локации превращаются в фантастические марсианские пейзажи.