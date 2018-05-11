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17:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Итальянский фотограф показал «космические» снимки Доломитовых Альп

На снимки попал горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо, а также озера Брайес и Анторно.

Пейзажный фотограф Паоло Петтиджани уже несколько лет экспериментирует с инфракрасной фотографией. Недавно он представил новую серию работ, сделанных в Доломитовых Альпах, на северо-востоке Италии.

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На снимках он запечатлел горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо, озера Брайес и Анторно.

Для съемки Петтиджани использует камеру полного спектра, но при обработке снимков он оставляет только инфракрасный свет, который в обычных условиях невидим человеческому глазу. Благодаря этому, знакомые локации превращаются в фантастические марсианские пейзажи.

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