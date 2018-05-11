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17:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Ермак: Самый популярный матч ЧМ-2018 в Калининграде у туристов — игра Хорватии и Нигерии

Самым популярным матчем чемпионата мира по футболу в Калининграде стала игра команд из Хорватии и Нигерии. Об этом заявил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

Источник: Калининград.Ru

— Самый у нас пока посещаемый матч с точки зрения туристов из тех стран, которые будут играть, это, как ни странно, матч Хорватии и Нигерии. Он наиболее популярен с точки зрения запросов туристов. Менее всего популярен матч Сербия — Швейцария, потом по популярности Испания — Марокко. Второй после Хорватии и Нигерии — матч Англия и Бельгия, — сказал Ермак.

Чиновник подчеркнул, что опирается на данные статистики по бронированию в отелях. «На Англии и Бельгии может быть гораздо больше людей, просто они не будут оставаться на ночь», — пояснил министр.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде запланировано четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го — Англия с Бельгией.

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