Ермак: Самый популярный матч ЧМ-2018 в Калининграде у туристов — игра Хорватии и Нигерии

— Самый у нас пока посещаемый матч с точки зрения туристов из тех стран, которые будут играть, это, как ни странно, матч Хорватии и Нигерии. Он наиболее популярен с точки зрения запросов туристов. Менее всего популярен матч Сербия — Швейцария, потом по популярности Испания — Марокко. Второй после Хорватии и Нигерии — матч Англия и Бельгия, — сказал Ермак.
Чиновник подчеркнул, что опирается на данные статистики по бронированию в отелях. «На Англии и Бельгии может быть гораздо больше людей, просто они не будут оставаться на ночь», — пояснил министр.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде запланировано четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го — Англия с Бельгией.