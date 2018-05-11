Столб в центре Самары, в который то и дело врезаются машины, покрасили

На злополучный столб на пересечении Галактионовской и Студенческого переулка в Самаре, о который побилось несколько машин в последнее время, нанесли разметку.

Напомним, покрасить столб на одном из самых оживленных перекрестов города решили после того, как там участились аварии. За несколько дней в столб въехали сразу несколько машин. 28 апреля препятствие не заметила автоледи на «Мерседесе», 8 мая в столб въехал уже мужчина на «Ниссане». Оба уверяли, что поворачивали налево со студенческого переулка и просто-напросто не заметили препятствие.