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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Столб в центре Самары, в который то и дело врезаются машины, покрасили

Это сделали, чтобы сделать препятствие более заметным.

На злополучный столб на пересечении Галактионовской и Студенческого переулка в Самаре, о который побилось несколько машин в последнее время, нанесли разметку.

Напомним, покрасить столб на одном из самых оживленных перекрестов города решили после того, как там участились аварии. За несколько дней в столб въехали сразу несколько машин. 28 апреля препятствие не заметила автоледи на «Мерседесе», 8 мая в столб въехал уже мужчина на «Ниссане». Оба уверяли, что поворачивали налево со студенческого переулка и просто-напросто не заметили препятствие.

При этом каждая авария сковывала движение трамваев, ведь столб находится прямо между путей.

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