Суд приостановил работу ТЦ «Континент» в Шахунье Нижегородской области

Согласно информации, прокурор города ходатайствовал об остановке работы торгцентра, так как из-за многочисленных нарушений требований противопожарной безопасности он представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Работа торгцентра приостановлена до полного устранения нарушений.

Напомним, 19 апреля ГУ МЧС России по Нижегородской области обратилось с ходатайством в органы прокуратуры о направлении исков в суды с требованием временно приостановить работу 23 крупных торговых объектов региона из-за нарушений пожарной безопасности.