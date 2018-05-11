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17:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд приостановил работу ТЦ «Континент» в Шахунье Нижегородской области

Суд приостановил работу торгового центра (ТЦ) «Континент» в Шахунье Нижегородской области. Об этом 11 мая 2018 года сообщается на сайте Шахунского райсуда.

Согласно информации, прокурор города ходатайствовал об остановке работы торгцентра, так как из-за многочисленных нарушений требований противопожарной безопасности он представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Работа торгцентра приостановлена до полного устранения нарушений.

Напомним, 19 апреля ГУ МЧС России по Нижегородской области обратилось с ходатайством в органы прокуратуры о направлении исков в суды с требованием временно приостановить работу 23 крупных торговых объектов региона из-за нарушений пожарной безопасности.

Ранее, ГУ МЧС совместно с органами прокуратуры и госпожнадзора после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове провело проверки мест массового пребывания людей — торгово-развлекательных центров, досуговых учреждений детей, объектов культуры и спорта.

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