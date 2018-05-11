Суд приостановил работу ТЦ «Континент» в Шахунье Нижегородской области
Суд приостановил работу торгового центра (ТЦ) «Континент» в Шахунье Нижегородской области. Об этом 11 мая 2018 года сообщается на сайте Шахунского райсуда.
Суд приостановил работу торгового центра (ТЦ) «Континент» в Шахунье Нижегородской области. Об этом 11 мая 2018 года сообщается на сайте Шахунского райсуда.
Согласно информации, прокурор города ходатайствовал об остановке работы торгцентра, так как
Напомним, 19 апреля ГУ МЧС России по Нижегородской области обратилось с ходатайством в органы прокуратуры о направлении исков в суды с требованием временно приостановить работу 23 крупных торговых объектов региона
Ранее, ГУ МЧС совместно с органами прокуратуры и госпожнадзора после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове провело проверки мест массового пребывания людей —