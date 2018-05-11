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17:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пенсионерка потеряла $360 тысяч из-за «женихов» в интернете

Поиски любви на сайтах знакомств заканчивались для женщины обманом и финансовыми потерями.

Пожилой австралийке по имени Сьюзан катастрофически не везет в любви.

Из-за своей доверчивости она трижды становилась жертвой мошенников, с которыми знакомилась в интернете.

Первым разочарованием Сьюзи стал «британец» Дэвид Фишер. Они несколько месяцев переписывались, но так ни разу и не встретились. Зато новый кавалер однажды попросил у женщины приличную сумму денег — 60 тысяч долларов. Сьюзан не задумываясь перевела на его счет средства, доставшиеся ей в наследство от отца. В итоге ни денег, ни возлюбленного она больше не видела.

Справившись с обманом, австралийка снова принялась искать своего мужчину на сайте знакомств. На этот раз им оказался Джонсон Уильямс — «американец, который служил в Афганистане». Через некоторое время он также стал просить у влюбленной пенсионерки деньги. Сьюзи ему поверила и снова отправила чек за границу. А потом еще. И еще.

В общей сложности она успела перевести своему возлюбленному около 224 тысяч долларов.
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В итоге, с ней связались сотрудники банка, которым показалось подозрительным, что пожилая женщина часто отправляет крупные суммы денег. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что на этот же самый счет (зарегистрированный, кстати, совсем не в США, а в Гане) отправляли деньги еще как минимум пять разных женщин. Сердце Сьюзи снова было разбито. Но ненадолго.

Третья попытка найти свое счастье онлайн оказалась для австралийки почти счастливой. Пообщавшись с новым знакомым Годфри Кюунго, она сама отправилась на встречу к нему в Уганду. Спустя несколько дней парень сделал ей предложение, и они поженились. Казалось бы, все закончилось отлично, но не тут-то было. Теперь уже молодой муж тоже попросил у Сьюзан денег.

Своим печальным опытом женщина решила поделиться на австралийском телевидении. Она заявила, что верила в настоящую любовь, но сейчас она понимает, что ее новоиспеченный супруг просто хотел перебраться в Австралию и жить на ее содержании. Сейчас пенсионерка пытается аннулировать их брак и предупреждает других женщин об опасности интернет-знакомств.

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