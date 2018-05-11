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Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
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18:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Рецепт победы на «Евровидении»: пойте о грустном, и желательно в ре миноре

У «Евровидения» слава динамичного и яркого конкурса, где все блестит и все скачут по сцене. Но похоже, секрет победы на этом песенном состязании — как раз быть в печали.

Победитель 2017 года Сальвадор Собрал широко улыбнулся, только когда получил главный приз | Источник: AP 2018

Мы проанализировали все песни, участвовавшие в конкурсе с 2006 года, в попытке ответить на актуальный вопрос — существует ли какой-либо рецепт победы на «Евровидении»?

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И внезапно оказалось — меланхолия, похоже, и впрямь хорошо продается: в восьми из 12 последних конкурсов песня-победительница была грустнее среднего показателя.

И да, если вам интересно, победившая в прошлом году песня Сальвадора Собрала оказалась самой печальной среди всех проанализированных победителей — хотя чтобы это понять, специальный анализ и не нужен.

Песни на «Евровидении» неизменно становятся все более меланхоличными, и у участников этого года они на целых 30% грустнее, чем в 2006 году.

Источник: Русская служба Би-би-си

Можно предположить, что они уловили сигнал о том, что печаль приносит больше голосов.

Но если вы решительно убеждены, что на «Евровидении» должно быть место только задорным мелодиям, то для вас не все потеряно.

Некоторые победители стабильно выдают радостные мотивы, и все равно получают первые места, наиболее известные их них — Lena с песней Satellite в 2010 году или Lordi c композицией Hard Rock Hallelujah в 2006-м.

Мы изучали «веселость» песен с помощью показателя, который называется музыкальной валентностью. Эту характеристику используют стриминговые сервисы для рекомендаций новой музыки пользователям.

Победная песня ABBA Waterloo была написана в ре маэоре, но вкусы аудитории, похоже, изменились с 1974 года | Источник: AP 2018

Какие песни самые радостные?

Оценка валентности основана на тональности, гармонии и ритме песни. При этом ее текст совершенно не принимается в расчет.

«Мы оцениваем форму звуковых колебаний, — говорит Элиот Ван Бускирк, анализирующий данные в стриминговом сервисе Spotify. — У песни Happy (счастливый, радостный — прим. Би-би-си) Фаррелла Уильямса невероятно высокий уровень валентности, как и следовало ожидать, даже несмотря на то, что алгоритм определения валентности понятия не имеет, что песня буквально называется Happy».

На Евровидении заметен налет меланхолии в выступлениях музыкантов из Центральной Европы, но всё сильно оживляется по мере продвижения на юго-восток и в сторону Скандинавии.

Источник: Русская служба Би-би-си

Азербайджан, Словения и Словакия выступали с наиболее грустными песнями.

А самые зажигательные выступления были у Андорры, но страна участвовала в конкурсе лишь четыре раза из 12-ти. Турцию и Украину тоже можно отнести к исполнителям самых радостных песен, но Турция с 2012 года также не участвовала в «Евровидении».

Выступления Великобритании обычно относятся к более грустным, однако самая веселая песня с 2006 года — тоже британская. Ее бойко исполнил.

Вот только радостные нотки не помогли Энди выиграть — он занял последнее место.

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Тональность

Самая распространенная на Евровидении тональность — до мажор. В ней исполнялись 30 из 456 проанализированных композиций.

Однако, чтобы победить, лучше выбирать ре минор — «самую печальную тональность», по мнению группы 1980-х Spinal Tap.

Трое из 12 победителей прошлых лет выбрали именно ее: сербская «Молитва» в 2007-м, «Сказка» в исполнении Александра Рыбака от Норвегии в 2009-м и Rise Like a Phoenix в 2014-м.

Вероятность победить на Евровидении с песней в миноре (это более грустный лад, чем мажор) — вдвое выше. В миноре пели восемь из 12 последних победителей.

Песня Rise Like a Phoenix Кончиты Вурст была исполнена в тональности ре минор. | Источник: AFP 2018

Кроме того, оказалось, что эффектно звучащие модуляции — резкий переход на несколько нот выше, обычно при повторении последнего куплета — не настолько эффективная тактика победы, как можно было бы подумать. Так что смело вычеркивайте этот ингредиент, если вы записываете наш рецепт себе на будущее.

Помимо ветродуйных машин и переодевания костюмов прямо на сцене важной частью успешного выступления также может стать кульминационная концовка.

У песен-победителей реже, чем в других, меняется тональность по ходу выступления. И композиторы это усвоили: смена тональности в последнее десятилетие теперь встречается намного реже.

Ритм

Что можно сказать насчет темпоритма?

У победителей он может сильно разниться: от 77 ударов в минуту у Molitva до 176 ударов в минуту у Amar Pelos Dois.

У Андорры самый высокий средний ритм — 177 ударов в минуту, а у Черногории он колеблется на уровне неторопливых 100 ударов.

Источник: Русская служба Би-би-си

Может, и не совсем ясно, какой ритм приведет к успеху на «Евровидении», однако, похоже, выявлен самый губительный темп. Четыре выступления в последние 10 лет использовали ритм 128 ударов в минуту и заняли последнее или предпоследнее места.

Поможет ли нам это предсказать исход субботней ночи? Скоро узнаем.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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