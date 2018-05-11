В Омске скончался бывший глава областного здравоохранения Владимир Стороженко

Сегодня, 11 мая, в возрасте 82 лет ушел из жизни заслуженный врач РСФСР Владимир Константинович Стороженко. Он с 1986 по 1997 год возглавлял Главное управление здравоохранения Омской области.

Владимир Стороженко прошел 45-летний трудовой путь от сельского врача до руководителя областной системы здравоохранения. Несколько лет работал главным врачом Павлоградской ЦРБ. В 1979 году стал главврачом Омской областной клинической больницы. Десять лет руководил региональным ГУ здравоохранения. Под его руководством в регионе появилась разветвленная сеть учреждений первичной медицинской помощи, построили десятки сельских участковых больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов.

Он в числе первых в стране организовал в Омской области службу медицины катастроф. Стороженко — «Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач РСФСР», награжден Орденом «Знак Почета», «Орденом Дружбы» и медалью «За доблестный труд».

Соболезнования по случаю кончины хирурга выразил врио губернатора Александр Бурков. Он отметил его вклад в развитие омского здравоохранения.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Всю свою жизнь Владимир Константинович посвятил важному и благородному делу — служению людям. Долгие годы он возглавлял областное здравоохранение и сделал очень многое для жителей региона. Благодаря его инициативе и новаторству омская медицина вышла на качественно новый уровень. Основа для многих сегодняшних успехов в лечении и диагностике пациентов была заложена именно Владимиром Константиновичем.