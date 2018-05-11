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18:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области наградили лучших медсестер

В доме профсоюзов состоялось чествование лучших медицинских сестер региона. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе гордумы, медикам были вручены почетные грамоты и другие награды.

Торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

Отметим, в лечебных учреждениях Волгоградской области на сегодняшний день работает более 22 тысяч медицинских работников со средним профессиональным образованием. Они составляют около 60% всего медперсонала.

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