В Волгоградской области наградили лучших медсестер
В доме профсоюзов состоялось чествование лучших медицинских сестер региона. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В доме профсоюзов состоялось чествование лучших медицинских сестер региона. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.
Отметим, в лечебных учреждениях Волгоградской области на сегодняшний день работает более 22 тысяч медицинских работников со средним профессиональным образованием. Они составляют около 60% всего медперсонала.