У кого из воронежцев не будет горячей воды в мае

Источник: Комсомольская правда

Из-за коммунальных работ придется купаться в гораздо менее комфортных условиях жильцам следующих домов.

Железнодорожный район

С 15 по 28 мая:

ул. Г. Лохматикова, 31А, 31Б, 33, 37, 39, 45, 29 В.

С 16 по 29 мая:

ул. Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67 В, 67/1, 69, 69а, 69б, 69 В, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

С 18 по 31 мая:

пер. Санаторный, 2,2а, 4,4а.

С 22 по 24 мая:

ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;.

ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;.

ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19;.

Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215;.

ул. Минская, 1, 1а, 2, 2 В, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;.

ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50;.

ул. Переверткина, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;.

ул. Серафимовича, 41а;.

ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;.

ул. Суворова, 65.

С 22 мая по 4 июня:

ул. Речная, 5;.

ул. Кузнецова, 9.

С 28 мая по 3 июня:

ул. Артамонова, 22А, 22е.

Левобережный район

С 14 по 18 мая.

ул. Менделеева, 4а, 25;.

ул. Цимлянская, 1, 8; 8а.

ул. Волгодонская, 13, 16, 32;.

ул. Костромская, 12, 13;.

ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86;.

ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61вд, 66;.

ул. Танеева, 6, 8, 10, 12;.

ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28;.

ул. Саврасова, 2;.

ул. Лихачева, 21, 25;.

ул. Корейская, 6, 6а.

С 15 по 28 мая:

ул. Полякова, 7, 9, 11, 13, 15;.

ул. П. Осипенко, 19, 24;.

ул. Кулибина, 13а;.

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;.

ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6;.

ул. Циолковского, 19, 24;.

ул. Ленинградская, 114, 116а, 116б.

С 22 по 24 мая:

ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 32, 64;.

ул. Дубянского, 1, 12, 16, 18, 22;.

ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;.

ул. Туполева, 15б.

С 31 мая по 13 июня:

ул. Ленинградская, 55а, 104, 108, 110,134, 136а, 136б;.

ул. Г. Стратосферы, 1, 9а;.

ул. Ленинский пр-т, 10а, 16/2, 32, 34.

Коминтерновский район

С 10 по 23 мая:

пр-т Труда, 14;.

ул. Елецкая, 3;.

пер. Политехнический, 4, 6, 8, 10;.

ул. Варейкиса, 68;.

ул. Беговая, 2/2, 2/3.

С 15 по 28 мая:

ул.9 Января, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220;.

ул. Краснодонская, 14, 21;.

ул. Газовая, 18, 20, 24, 25, 27;.

ул. Гайдара, 3,5,7;.

ул. Малаховская, 2, 4, 6, 8;.

ул. Урицкого, 82, 84, 86 — школа № 80, 88, 90, 92;.

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; 14;.

ул. Лидии Рябцевой, 28, 28а, 47/1, 48/1, 50, 51а, 51б, 51 В, 53, 55;.

пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 15, 17, 21;.

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;.

пр. Труда, 3, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 72, 74, 151, 155, 157, 159;.

ул. 9 Января, 87, 110;.

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;.

ул. Геращенко, 1, 3, 4;.

ул. Загородная, 7, 7а, 15;.

ул. Керамическая, 31, 33, 42;.

ул. Подклетенская, 19, 21;.

ул. Багрицкого, 1;.

ул. Машиностроителей, 13/1, 45;.

ул. Электросигнальная, 4;.

ул. Красных зорь, 38;.

ул. Солнечная, 23, 27, 10;.

пр. Ясный, 4;.

Московский пр., 28, 30.

С 15 по 17 мая и с 22 мая по 1 июня:

Московский проспект, 179, 179а, 185.

С 15 по 17 мая:

ул. 60 Армии, 28,35,37;.

ул. Антонова-Овсеенко, 33;.

ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38 В, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;.

ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;.

ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;.

Московский проспект, 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131 В, 133, 137, 141;.

Бульвар Победы, 2, 4, 6;.

ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31.

С 17 по 30 мая:

ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а, 104, 106, 108, 125, 127;.

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;.

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;.

пер. Славы, 3а, 5;.

Московский проспект, 44а;.

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;.

пер. Ботанический, 47а.

С 22 мая по 4 июня:

ул. Торпедо, 3/а (д/сад № 29), 11, 13 (д/сад № 110), 13а, 15, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 34/а (д/сад № 28), 35, 37, 37/а (д/сад № 64).

С 23 мая по 5 июня:

ул. Независимости, 55/1;.

ул. Красных зорь, 36, 54;.

ул. Торпедо, 24;.

ул. Керамическая, 37;.

ул. 9 Января, 148.

С 29 мая по 2 июня:

Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;.

ул. Г. Лизюкова, 3, 6, 8, 8а, 9, 10,12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;.

ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;.

ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;.

Московский пр-т, 82, 90, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104,104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 110е, 111, 112, 113, 114;.

ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;.

ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 40, 40б, 40 В, 40д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;.

ул. В. Невского, 1,1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;.

ул. А. Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29,31, 31а, 35, 35 В, 48а;.

ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;.

пер. Ученический, 5;.

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;.

ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172.

Ленинский район

С 10 по 23 мая:

ул. Острогожская, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67 В.

С 15 по 28 мая:

ул. Челюскинцев, 77.

С 17 по 30 мая:

ул. Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47;.

ул. Войкова, 6, 17, 19;.

ул. Ворошилова, 1 В, 1 г; 1/3, ¼.

ул. Гродненская, 2;.

ул. Донбасская, 1, 3;.

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;.

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;.

ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;.

ул. Кольцовская, 52; 70;.

ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 10, 11а, 13а, 15;.

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;.

ул. Платонова, 7;.

ул. Плехановская, 8, 15;.

ул. Пограничная, 1, 2;.

ул. Пушкинская, 11а; 41, 45;.

ул. Революции 1905 года, 66;.

ул. Свободы, 10, 31, 37, 45;.

ул. Станкевича, 38, 40;.

ул. Фр. Энгельса, 63;.

ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;.

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91.

ул. III Интернационала, 35, 57, 59;.

ул. 9 Января, 32;.

ул. 40 лет Октября, 2, 8, 10, 12, 14.

С 22 мая по 4 июня:

ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132;.

ул. Грамши, 70, 72, 74;.

ул. Краснознамённая, 167, 171;.

Матросова, 64, 66а.

С 29 по 31 мая:

ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 12;.

ул. Кривошеина, 1;.

ул. Матросова, 127,135;.

ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90;.

ул. 30-летия Октября, 56, 64.

Советский район

С 14 по 27 мая.

ул. Защитников Родины, 1а, 10а;.

ул. Папова, 10;.

ул. Заполярная, 1а, 7, 9;.

ул. Киселёва, 17,19, 21;.

ул. Северцева, 48;.

ул. 232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;.

ул. Латненская, 19;.

ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

С 14 по 26 мая.

ул. Острогожская, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 170/10, 170/12,

ул. Коренцова 7.

С 15 по 17 мая и с 22 мая по 4 июня:

ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;.

ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;.

пер. Земнухова, 18а, 20а;.

ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;.

ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26,

28, 32, 36, 38, 40, 42;.

ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;.

ул. Олеко Дундича, 23,25;.

проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;.

ул. Путиловская, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;.

Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;.

ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;.

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

С 15 по 17 мая и с 22 мая по 1 июня:

ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28;.

ул. Берег реки Дон, 5, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 42, 44.

С 15 по 28 мая:

ул. Г. Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;.

ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;.

ул. Патриотов, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;.

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;.

ул. Ю. Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;.

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;.

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;.

ул. Пешестрелецкая, 100, 100а.

С 22 мая по 4 июня.

Тепличная, 2, 2а, 2б, 2 В, 4, 6.

Центральный район.

С 10 по 23 мая:

ул. Лётчика Замкина, 38А.

С 15 по 28 мая:

ул. Цюрупы, 1;.

ул. Березовая Роща, 20, 26, 28, 36а, 38а;.

ул. Рабочий городок, 30;.

ул. Сакко и Ванцетти, 41;.

ул. Желябова, 15,17; ул. Плехановская, 56;.

ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73;.

ул. Войкова, 8;.

ул. Революции 1905 г., 40,42;.

ул. III Интернационала, 4, 15;.

ул. Рылеева, 26а.

С 15 по 17 мая и с 22 мая по 1 июня:

ул. Тимирязева, 23а;.

ул. Ушинского, 8.

С 15 по 17 мая:

ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27;.

ул. Плехановская, 30.

С 22 мая по 4 июня:

ул. Цюрупы, 9;.

ул. Фр. Энгельса, 37;.

ул. Пушкинская, 2, 4;.

ул. Средне-Московская, 4, 6, 6А, 8;.

ул. Коммунаров, 45а.

С 29 мая по 8 июня: