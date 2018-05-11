По данным на 11 мая 2018 года весеннее половодье в Нижегородской области идет на спад: на всех реках региона, кроме Ветлуги, наблюдается снижение уровня воды. В этом году ни на одном из водных объектов в регионе уровень воды не достиг неблагоприятных отметок.

Мониторинг уровня воды в водоемах области проводится на гидрологических постах сети Росгидромета. В паводковый период оперативная информация об уровнях воды с 30 постов Росгидромета оперативно передается в центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГКУ «Управление по делам гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области».

Паводковая обстановка также находится на контроле министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.