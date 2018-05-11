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18:05 (мск), источник: Sputnik

Узбекские военные поучаствовали в учениях Efes-2018 в Турции

В мае на полигоне Doğanbey прошел «День открытых дверей», на котором свое мастерство продемонстрировали 7500 человек.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Турции на полигоне Doğanbey состоялся «День открытых дверей» с участием военнослужащих из Узбекистана, сообщает Sputnik.Brasil.

Всего в мероприятии приняли участие 7500 человек, в том числе 945 военных из разных стран мира, среди которых, помимо Узбекистана, США, Бангладеш, Бахрейн, Великобритания, Босния и Герцеговина, Грузия, Алжир, Италия, Иордания, Косово, Казахсан, Венгрия, Македония, Пакистан, Словакия и Румыния.

Военные отрабатывали сценарий, согласно которому нужно было освободить остров, принадлежащий государству Арнланд и оккупированный армией государства Торрике. Группировка дружественных и союзнических стран высадилась на остров и освободила его от захватчиков. За ходом учений наблюдали начальники генштабов Узбекистана, Казахстана, Судана, Боснии и Герцеговины, Кувейта, Катара и Румынии, а также министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и главнокомандующий войсками Антитеррористической коалиции исламских стран Рахиль Шариф.

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