Узбекские военные поучаствовали в учениях Efes-2018 в Турции

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Турции на полигоне Doğanbey состоялся «День открытых дверей» с участием военнослужащих из Узбекистана, сообщает Sputnik.Brasil.

Всего в мероприятии приняли участие 7500 человек, в том числе 945 военных из разных стран мира, среди которых, помимо Узбекистана, США, Бангладеш, Бахрейн, Великобритания, Босния и Герцеговина, Грузия, Алжир, Италия, Иордания, Косово, Казахсан, Венгрия, Македония, Пакистан, Словакия и Румыния.