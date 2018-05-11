На автоподходах к Крымскому мосту будут работать эвакуаторы
Движение откроется ориентировочно
Движение откроется ориентировочно
На автоподходах к Крымскому мосту будут работать эвакуаторы.
— Специалисты заканчивают разработку большого объема регламентной документации. Именно эти бумаги станут своеобразным сводом правил по пользованию мостом и подходами, — говорит председатель комитета по строительству и
Напомним, как доехать до Крымского моста на автомобиле: обнародована схема движения на полуострове. Легковые машины и пассажирские автобусы отправятся на мост, а грузовики поедут на паром.