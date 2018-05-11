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18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На автоподходах к Крымскому мосту будут работать эвакуаторы

Движение откроется ориентировочно 15—16 мая.

Источник: Комсомольская правда

На автоподходах к Крымскому мосту будут работать эвакуаторы.

— Специалисты заканчивают разработку большого объема регламентной документации. Именно эти бумаги станут своеобразным сводом правил по пользованию мостом и подходами, — говорит председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета РК Леонид Бабашов. — С помощью эвакуаторов специалисты планируют избавиться от возможных заторов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется ориентировочно 15—16 мая, железнодорожное в 2019 году.

Напомним, как доехать до Крымского моста на автомобиле: обнародована схема движения на полуострове. Легковые машины и пассажирские автобусы отправятся на мост, а грузовики поедут на паром.

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