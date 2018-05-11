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18:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Футболист Роман Шишкин проведёт детский турнир в родном Воронеже

В нём поучаствуют команды мальчиков 8−9 лет.

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин проведёт в родном Воронеже двухдневный детский футбольный турнир. В соревнованиях, которые пройдут в шестой раз, поучаствуют команды мальчиков 8−9 лет из Воронежа, Старого Оскола, Смоленска, Брянска и других городов, сообщает «Чемпионат». Турнир пройдёт с 19 по 20 мая.

Традиционно соревнования состоятся в формате большого спортивного праздника. Участники и болельщики пообщаются с футболистами, примут участие в интерактивных конкурсах, увидят шоу-программу. Финал турнира состоится на стадионе «Рудгормаш» 20 мая. Вход на матчи свободный.

— Турнир проводится в Воронеже как отборочный этап чемпионата ДФЛ «Большие звёзды светят малым». По традиции, он включает не только спортивную, но и развлекательную программу для участников и болельщиков, — сообщили организаторы на своей странице в соцсети.

В 2017 году в ежегодном турнире Романа Шишкина по футболу победила команда воронежской спортивной школы олимпийского резерва № 15 «СДЮСШОР-15». Всего в соревнованиях участвовали 20 команд.

Справка

Роман Шишкин родился в Воронеже в 1987 году. Профессионально начал заниматься футболом в 15 лет в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 года играл за столичный «Локомотив». В январе 2017 года перешёл в «Краснодар» на правах аренды до 30 июня 2017 года. А в июле того же года разорвал контракт с «Локомотивом» и на правах свободного агента перешёл в «Краснодар», подписав трёхлетнее соглашение.

В июле 2016 года Роман Шишкин получил медаль «Служу российскому футболу». Награду он заслужил как раз проведением в родном Воронеже ежегодных детских турниров.

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