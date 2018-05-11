Музыкальный критик оценил выступление Юлии Самойловой на Евровидении
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью RT прокомментировал выступление российской участницы Юлии Самойловой на Евровидении.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью RT прокомментировал выступление российской участницы Юлии Самойловой на Евровидении.
Второй полуфинал песенного конкурса состоялся в Лиссабоне в четверг. Самойлова выступила под шестым номером с песней «I Won’t Break». Певице из России не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал.
«Там было место, она забыла, где вступать, пропустила пол музыкальной фразы. Это показали по телевидению… Ей надо уже вступать, вступает
«Конечно, не только она одна несет ответственность за этот провал, а в большей степени те, кто готовил этот номер: педагоги по вокалу, режиссеры этого номера, кто отвечал за всю эту постановку», — подчеркнул Соседов.
Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении еще в 2017 году в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну