Музыкальный критик оценил выступление Юлии Самойловой на Евровидении

Источник: РИА "Новости"

Второй полуфинал песенного конкурса состоялся в Лиссабоне в четверг. Самойлова выступила под шестым номером с песней «I Won’t Break». Певице из России не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал.

По словам Соседова, во время выступления Самойлова «вообще не понимала, где находится» и была «в прострации».

«Там было место, она забыла, где вступать, пропустила пол музыкальной фразы. Это показали по телевидению… Ей надо уже вступать, вступает бэк-вокал, а она молчит. И только поняв, что бэк-вокал поет, она потом вступила в середине музыкальной фразы. Такая беспомощная и растерянная улыбка у нее была. Она вообще была растерянная, сама не своя», — заметил критик.

Как считает Соседов, номер Самойловой стал худшим за всю историю участия страны в Евровидении.

«Конечно, не только она одна несет ответственность за этот провал, а в большей степени те, кто готовил этот номер: педагоги по вокалу, режиссеры этого номера, кто отвечал за всю эту постановку», — подчеркнул Соседов.