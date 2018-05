Российский космонавт показал Астану из космоса

Подписчики из Казахстана часто просили сфотографировать столицу их родины из космоса. Вот она, жемчужина Казахстана - прекрасная #Астана! Город расположен на берегах реки #Ишим, она тоже отлично видна на снимке, как и многочисленные озера вокруг города. Здесь они только начинают освобождаться из ледяных оков, потому что снимок был сделан несколько недель назад. Уверен, что сейчас в Астане вовсю царствует весна, правда? #Астрей_города • The capital of #Kazakhstan from space. #Astana is the pearl of the country. It is located on the banks of the Ishim River in the north portion of Kazakhstan.

