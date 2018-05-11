Российский космонавт показал Астану из космоса

Источник: Nur.kz

Космонавт активно публикует снимки известных городов мира из космоса. На этот раз он опубликовал фото Астаны.

«Подписчики из Казахстана часто просили сфотографировать столицу их родины из космоса. Вот она, жемчужина Казахстана — прекрасная Астана!» — написал Шкаплеров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bimh-s8BD1H/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bimh-s8BD1H/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Подписчики из Казахстана часто просили сфотографировать столицу их родины из космоса. Вот она, жемчужина Казахстана - прекрасная #Астана! Город расположен на берегах реки #Ишим, она тоже отлично видна на снимке, как и многочисленные озера вокруг города. Здесь они только начинают освобождаться из ледяных оков, потому что снимок был сделан несколько недель назад. Уверен, что сейчас в Астане вовсю царствует весна, правда? #Астрей_города • The capital of #Kazakhstan from space. #Astana is the pearl of the country. It is located on the banks of the Ishim River in the north portion of Kazakhstan.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/anton_astrey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shkaplerov</a> (@anton_astrey) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-10T15:31:42+00:00">May 10, 2018 at 8:31am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Космонавт отметил, что сделал снимок несколько недель назад.

Подписчики поблагодарили Шкаплерова за фото Астаны.