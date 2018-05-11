Российский космонавт показал Астану из космоса
Российский
Российский
Космонавт активно публикует снимки известных городов мира из космоса. На этот раз он опубликовал фото Астаны.
«Подписчики из Казахстана часто просили сфотографировать столицу их родины из космоса. Вот она, жемчужина Казахстана — прекрасная Астана!» — написал Шкаплеров.
Космонавт отметил, что сделал снимок несколько недель назад.
Подписчики поблагодарили Шкаплерова за фото Астаны.
«Огромное спасибо, что не оставили просьбу там на космосе. Очень приятно смотреть на свой любимый город с космической высоты», «Антон благодарим вас! За фото с космоса», «Снимок прекрасен», — написали пользователи.