Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
19:16 (мск), источник: Nur.kz

Российский космонавт показал Астану из космоса

Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров опубликовал на странице в Instagram фото столицы Казахстана, Астаны, из космоса, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Космонавт активно публикует снимки известных городов мира из космоса. На этот раз он опубликовал фото Астаны.

«Подписчики из Казахстана часто просили сфотографировать столицу их родины из космоса. Вот она, жемчужина Казахстана — прекрасная Астана!» — написал Шкаплеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Космонавт отметил, что сделал снимок несколько недель назад.

Подписчики поблагодарили Шкаплерова за фото Астаны.

«Огромное спасибо, что не оставили просьбу там на космосе. Очень приятно смотреть на свой любимый город с космической высоты», «Антон благодарим вас! За фото с космоса», «Снимок прекрасен», — написали пользователи.

Все новости региона
Жомарта Ертаева поместили под домашний арест в Москве
Российские контрсанкции станут универсальными
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
В Калифорнии засветился океан (видео)
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России Береглазов — в заявке, Бывальцев летит домой, а ещё в сборной России изменились звенья и состав спецбригад большинства
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь