В Екатеринбурге на два дня открыт доступ к Кубку мира по футболу
Кубок Чемпионата мира выставили в Историческом сквере Екатеринбурга.
Кубок Чемпионата мира выставили в Историческом сквере Екатеринбурга.
У жителей и гостей столицы Урала есть всего два дня на то, чтобы своими глазами увидеть главный трофей мундиаля. Он весит более 6 килограммов, 5 из которых — чистое золото. Кубок Чемпионата мира — единственный в своём роде. Победителям турнира на вечное хранение отдаётся позолоченная копия. А на оригинале появляется название