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13:49 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Екатеринбурге на два дня открыт доступ к Кубку мира по футболу

Кубок Чемпионата мира выставили в Историческом сквере Екатеринбурга.

Источник: Вести - Екатеринбург

У жителей и гостей столицы Урала есть всего два дня на то, чтобы своими глазами увидеть главный трофей мундиаля. Он весит более 6 килограммов, 5 из которых — чистое золото. Кубок Чемпионата мира — единственный в своём роде. Победителям турнира на вечное хранение отдаётся позолоченная копия. А на оригинале появляется название страны-чемпиона.

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