В Ташкенте появились девушки-инспекторы УБДД
Девушки несут службу на дорогах у центрального вокзала Ташкента и Международного аэропорта имени Ислама Каримова.
Девушки несут службу на дорогах у центрального вокзала Ташкента и Международного аэропорта имени Ислама Каримова.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте впервые в порядке эксперимента появились две девушки, работающие инспекторами
«Пока данное новшество проходит апробацию, девушки несут службу на дорогах у центрального вокзала Ташкента и Международного аэропорта имени Ислама Каримова. Если же эксперимент оправдает себя, то
Сейчас
Отметим, что в зарубежных странах девушки в форме, следящие за соблюдением правил дорожного движения, встречаются довольно часто. И справляются они со своими служебными обязанностями ничуть не хуже