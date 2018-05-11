В Ташкенте появились девушки-инспекторы УБДД

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте впервые в порядке эксперимента появились две девушки, работающие инспекторами Дорожно-патрульной службы, сообщает корреспондент Sputnik.

«Пока данное новшество проходит апробацию, девушки несут службу на дорогах у центрального вокзала Ташкента и Международного аэропорта имени Ислама Каримова. Если же эксперимент оправдает себя, то девушка-инспектор ДПС станет обычным явлением на столичных дорогах», — отметили в ГУВД.

Сейчас девушки-инспекторы учатся у более опытных коллег регулировать дорожное движение при неработающем светофоре, ликвидировать заторы и пробки на дорогах, а также управлять трафиком для пропуска специальных автотранспортных средств, имеющих приоритет перед другими участниками дорожного движения.