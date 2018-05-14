Как живет Джорджина Чапман после развода с Харви Вайнштейном

Модельер и соосновательница бренда Marchesa, находившегося в негласной опале с октября 2017 года, возвращается в модную индустрию. Она прощена. «Газета.Ru» — о том, кто ей помог.

В октябре 2017 года десятки женщин из Голливуда обвинили одного из самых влиятельных продюсеров современности Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Репутация и карьера большого количества людей была уничтожена, но как только Вайнштейну объявили громкий протест, звезды перестали носить наряды марки Marchesa, которую соосновала его жена Джорджина Чапман.

Казалось, что уже ни одна актриса никогда не наденет то, к чему прикасалась рука жены Вайнштейна.

Помимо громких обвинений в домогательствах, в октябре продюсеру предъявили еще одно — и оно было непосредственно связано с творчеством его жены. Издание The Hollywood Reporter назвало успех ее нарядов у гостей ковровых дорожек делом рук самого Вайнштейна. Издание рассказало, что продюсер заставлял актрис своих фильмов надевать Marchesa на важные выходы в свет.

Чрезмерная поддержка бизнеса Чапман выразилась в ряде неприятных инцидентов с участием звезд первой величины. Согласно источнику издания, в 2006 году продюсер давил на актрису фильма «Я соблазнила Энди Уорхола» Сиенну Миллер. Она рассматривала другого дизайнера своего платья для церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», но ее команда сказала, что сидящий рядом с ней на мероприятии.

Вайнштейн «будет очень расстроен, если она не наденет Marchesa».

Другие источники рассказали историю звезды «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хоффман, которой Вайнштейн в 2005 году пообещал отказать в финансовой поддержке ее нового фильма «Трансамерика», если она не появится в Marchesa на красной ковровой дорожке. Его назвали «правящим умом» марки, использующим свое влияние и связи, чтобы бренд развивался.

За последние 13 лет в числе актрис фильмов Вайнштейна, которые, очевидно, по разным причинам сияли в платьях от Джорджины Чапман на различных премиях, оказались Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт и многие другие.

Среди тех, кто отказался идти на поводу у влиятельного мужчины, оказалась актриса Джессика Честейн. По ее словам, за свой отказ она получила большую порцию издевательств многих приближенных продюсера и не получила солидное количество ролей.

Сразу после разразившегося скандала Чапман подала на развод и отменила показ бренда на Неделе моды в Нью-Йорке в январе и никак не комментировала ситуацию, в которой оказалась. Отмена шоу спровоцировала слухи о том, что дела у популярного бренда пошли плохо, но в интервью журналу Vogue US она рассказала, что наряды к «сезону наград», а именно к «Золотому глобусу», «Оскару» и «Грэмми», было решено не предлагать.

«Мы подумали, что это было бы неуместно с учетом ситуации… Все женщины, которые пострадали, заслуживают достоинства и уважения, поэтому я хотела выждать положенное время. На самом деле, настало время траура», — поделилась дизайнер.

Джорджина не появлялась на публике в течение полугода, а ее наряды не видели свет еще дольше. Все изменилось, когда 7 мая Скарлетт Йоханссон надела платье от Marchesa на бал Института костюма Met Gala, и она оказалась не первой, кто предложил свою поддержку Чапман.

«Многие люди связались со мной и сказали: «Дайте мне надеть что-нибудь»,

— рассказала Джорджина Чапман журналу Vogue.

Йоханссон не первой оказала бывшей жене Вайнштейна услугу — еще несколько месяцев назад Marchesa взяла «под крыло» сама Дама Анна Винтур. 18 марта Чапман появилась на заседании организации, где Винтур имеет большой вес — Совета модных дизайнеров Америки. Коллеги встретили женщину бурными аплодисментами. В июньском выпуске Vogue опубликовано редакторское письмо, в котором Винтур заявляет, что она твердо убеждена в том, что жена Харви Вайнштейна ничего не знала о поведении своего мужа. Главный редактор также написала: «Винить ее за то, что произошло, как это делали многие в нашу жестокую эпоху диджитал, неправильно».

С начала скандала Винтур понемногу пыталась помочь самой Джорджине Чапман и ее бренду вернуться. Поэтому когда на мероприятии, за которое полностью отвечает Анна Винтур, известная актриса и активистка движения против харассмента #Metoo появляется в платье Marchesa, закрадываются определенные подозрения.

Сама Скарлетт Йоханссон рассказала СМИ, что самостоятельно решила выразить опальной марке свою поддержку: «Я надела Marchesa из-за того, что их одежда заставляет женщин чувствовать себя уверенными и красивыми, и мне в радость поддержать бренд, созданный двумя потрясающе талантливыми женщинами [cооснователь бренда — подруга Чапман Керен Крейг — «Газета.Ru"] и значимыми дизайнерами женской одежды».

По словам близкого друга дизайнера и бывшего коллеги Вайнштейна Нила Геймана, Чапман относится к категории хороших женщин, вышедших замуж за плохих мужчин. Она же теперь относится к ситуации философски: «Я не хочу выглядеть жертвой, потому что не считаю себя таковой. Я женщина в дерьмовой ситуации, но это не первый случай в истории».