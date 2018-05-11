СПЧ потребует расследовать избиение участников акции 5 мая в Москве

Источник: РИА "Новости"

«Мы обсудили события пятого мая на Пушкинской площади, и единодушно пришли к выводу, что оставлять эту историю без внимания нельзя. Необходимо собрать все материалы, чтобы всесторонне изучить эти обстоятельства, и обратиться к правоохранительным органам, чтобы те лица, которые не будучи представителями силовых ведомств, совершали акты насилия в отношении участников этой несанкционированной манифестации, были выявлены и понесли заслуженное наказание», — сказал Федотов журналистам по итогам совместного заседания постоянных комиссий СПЧ по научно-правовой экспертизе, гражданскому участию в правовой реформе, а также противодействия коррупции и контролю за правоохранительными органами.

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5 мая в нескольких городах России прошли протестные акции. В Москве акция, не согласованная с властями города, состоялась на Пушкинской площади. За час до начала мероприятия площадь заняли представители Национально-освободительного движения (НОД) и люди в одежде казаков, в том числе с нагайками. В ходе митинга между «казаками» и протестующими произошла потасовка.

10 мая член Совета по правам человека РФ, журналист Максим Шевченко заявил, что решил покинуть СПЧ в связи с отказом Совета провести заседание по итогам протестных акций 5 мая в Москве.

«Я официально заявляю, что выхожу из состава Совета по правам человека, поскольку я считаю, что публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания», — сказал Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что требовал провести заседание СПЧ, чтобы рассмотреть вопрос участия «казаков» в охране порядка на несогласованных акциях 5 мая с участием всех заинтересованных сторон, однако это требование было проигнорировано. «В связи с этим не считаю возможным оставаться членом Совета», — добавил журналист.

Глава СПЧ Федотов, в свою очередь, сказал, что подготовка заседания по событиям 5 мая началась уже на следующий день. Он отметил, что необходимые запросы были направлены в правоохранительные органы, а также органы власти, «ответов пока нет, но кое-какие материалы уже поступили».