В Волгограде ограничен проезд по улице Советской
Ранее на улице Советской был проведен целый комплекс мероприятий по обновлению систем тепло- и водоснабжения.
Ранее на улице Советской был проведен целый комплекс мероприятий по обновлению систем тепло- и водоснабжения.
В Волгограде на отдельных участках по ул. Советской временно ограничен проезд и стоянка транспорта. Как сообщает
Объезд транспортных средств организован по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, 7-й Гвардейской, Набережной 62-ой Армии.
Напомним, зимой на ул. Советской была изменена схема организации стоянки транспортных средств. В границах улиц Краснознаменская и имени Наумова стоянка автотранспорта разграничена по четным и нечетным дням с целью повысить эффективность уборки дороги, а также избавить от необходимости перекрывать улицу для проведения текущих работ по ее содержанию. Однако автолюбители продолжают бросать машины вдоль ул. Советской, зачастую с нарушением правил дорожного движения. По этой причине техника не в состоянии эффективно очистить проезжую часть по всей ширине,
Добавим, что ранее на улице Советской был проведен целый комплекс мероприятий по обновлению систем тепло- и водоснабжения, после чего дорожные организации приступили к устройству нового покрытия с укладкой двух слоев асфальтобетона.