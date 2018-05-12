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15:25 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде ограничен проезд по улице Советской

Ранее на улице Советской был проведен целый комплекс мероприятий по обновлению систем тепло- и водоснабжения.

Источник: AP 2018

В Волгограде на отдельных участках по ул. Советской временно ограничен проезд и стоянка транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, данная мера предпринята в целях обеспечения безопасности при проведении дорожных работ. Для того минимизации неудобств для водителей, проезжающих по автодороге, ограничения вводятся поэтапно на различных участках улицы. Продлятся они до 23.00 13 мая.

Объезд транспортных средств организован по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, 7-й Гвардейской, Набережной 62-ой Армии.

Напомним, зимой на ул. Советской была изменена схема организации стоянки транспортных средств. В границах улиц Краснознаменская и имени Наумова стоянка автотранспорта разграничена по четным и нечетным дням с целью повысить эффективность уборки дороги, а также избавить от необходимости перекрывать улицу для проведения текущих работ по ее содержанию. Однако автолюбители продолжают бросать машины вдоль ул. Советской, зачастую с нарушением правил дорожного движения. По этой причине техника не в состоянии эффективно очистить проезжую часть по всей ширине, из-за чего качественную подготовку территории к проведению дорожных работ произвести невозможно.

Добавим, что ранее на улице Советской был проведен целый комплекс мероприятий по обновлению систем тепло- и водоснабжения, после чего дорожные организации приступили к устройству нового покрытия с укладкой двух слоев асфальтобетона.

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