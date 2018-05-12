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10:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронеж вошел в топ-5 городов РФ с наиболее комфортной городской средой

Рейтинг сформировал Минстрой России.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж вошел в топ-5 городов России по качеству городской среды. Рейтинг сформировал Минстрой России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Андрея Чибиса в пятницу, 11 мая.

В первую пятерку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Всего в категории крупнейших городов было проанализировано 15 мегаполисов. За пятеркой лидеров следуют Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Пермь, Омск и Волгоград,

При формировании рейтинга проводилась комплексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородских пространств. Также Минстрой учел показатели эффективности реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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