Воронеж вошел в топ-5 городов РФ с наиболее комфортной городской средой
Рейтинг сформировал Минстрой России.
Рейтинг сформировал Минстрой России.
Воронеж вошел в топ-5 городов России по качеству городской среды. Рейтинг сформировал Минстрой России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Андрея Чибиса в пятницу, 11 мая.
В первую пятерку также вошли Москва,
При формировании рейтинга проводилась комплексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств,