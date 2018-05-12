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19:08 (мск), источник: Newsroom24.ru

Ямочный ремонт проведут на Мызинском мосту с 12 по 13 мая

Будет отремонтировано около 100 кв. метров асфальтового покрытия.

Источник: Newsroom24.ru

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, об этом 11 мая, в пятницу, в ходе проверки земляных работ на территории Приокского района заявил исполняющий обязанности главы района Михаил Шатилов.

«С 12 на 13 мая подрядчик ООО “НижАвтоДорСтрой” приступит к ямочному ремонту асфальтового покрытия на Мызинском мосту. Работы будут проходить в ночное время, когда на переправе минимальный транспортный трафик, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — рассказал он.

По словам Шатилова, будет отремонтировано около 100 кв. метров асфальтового покрытия.

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