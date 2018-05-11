Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Замуж за принца
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
20:16 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Огромная собака прервала прогноз погоды на американском телеканале

Телеведущий не поверил своим глазам и продолжил рассказывать о надвигающейся жаре.

На американском канале WMUR-TV во время выпуска прогноза погоды Джоша Джаджа (Josh Judge) в кадре появился… большой лохматый пес. Он, не обращая ни на кого внимания, прошелся за спиной ведущего мимо фоновой картинки карты страны.

«Я, как обычно, проводил свой утренний выпуск прогноза погоды, когда вдруг заметил, что мимо меня прошло собака. Мне даже пришлось сделать небольшую паузу, я просто не поверил своим глазам и подумал “Там что, реально собака?”», — рассказывает ведущий.

Собака по имени Белла принадлежит коллеге Джоша Эми Совено. Питомец находился в студии во время прямого эфира и в определенный момент решил прогуляться.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я боялась, что Джош разозлится на меня из-за собаки и у меня будут неприятности на работе, — прокомментировала ситуацию хозяйка Беллы. — Но Джош — настоящий профи. Мы работаем с ним уже 10 лет, он просто решил, что собака стала фишкой его прогноза».

Зрители же оценили дефиле Беллы, и активно комментировали этот выпуск.

Животные, кстати, уже давно активно осваивают человеческие профессии. Недавно мы писали про собак-спасателей. Почитать истории этих настоящих героев можно тут.

 «С любимыми не расставайтесь!»: как путешествовать с собакой по всему миру
Нестыдные вопросы про кастрацию и стерилизацию
Российские контрсанкции станут универсальными
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В Калифорнии засветился океан (видео)
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России Береглазов — в заявке, Бывальцев летит домой, а ещё в сборной России изменились звенья и состав спецбригад большинства
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь