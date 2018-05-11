Огромная собака прервала прогноз погоды на американском телеканале

На американском канале WMUR-TV во время выпуска прогноза погоды Джоша Джаджа (Josh Judge) в кадре появился… большой лохматый пес. Он, не обращая ни на кого внимания, прошелся за спиной ведущего мимо фоновой картинки карты страны.

«Я, как обычно, проводил свой утренний выпуск прогноза погоды, когда вдруг заметил, что мимо меня прошло собака. Мне даже пришлось сделать небольшую паузу, я просто не поверил своим глазам и подумал “Там что, реально собака?”», — рассказывает ведущий.

Собака по имени Белла принадлежит коллеге Джоша Эми Совено. Питомец находился в студии во время прямого эфира и в определенный момент решил прогуляться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N9DhAFfw_hg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я боялась, что Джош разозлится на меня из-за собаки и у меня будут неприятности на работе, — прокомментировала ситуацию хозяйка Беллы. — Но Джош — настоящий профи. Мы работаем с ним уже 10 лет, он просто решил, что собака стала фишкой его прогноза».

Зрители же оценили дефиле Беллы, и активно комментировали этот выпуск.