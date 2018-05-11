May 11, 2018
Огромная собака прервала прогноз погоды на американском телеканале
Телеведущий не поверил своим глазам и продолжил рассказывать о надвигающейся жаре.
Телеведущий не поверил своим глазам и продолжил рассказывать о надвигающейся жаре.
На американском канале
«Я, как обычно, проводил свой утренний выпуск прогноза погоды, когда вдруг заметил, что мимо меня прошло собака. Мне даже пришлось сделать небольшую паузу, я просто не поверил своим глазам и подумал “Там что, реально собака?”», — рассказывает ведущий.
Собака по имени Белла принадлежит коллеге Джоша Эми Совено. Питомец находился в студии во время прямого эфира и в определенный момент решил прогуляться.
«Я боялась, что Джош разозлится на меня
Зрители же оценили дефиле Беллы, и активно комментировали этот выпуск.
Животные, кстати, уже давно активно осваивают человеческие профессии. Недавно мы писали про