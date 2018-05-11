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21:37 (мск), источник: Om1.ru

Супруга Александра Буркова стала зарабатывать в 6 раз больше

Также она приобрела иномарку Audi Q5.

Супруга врио губернатора Александра Буркова Татьяна отчиталась за 2017 год о доходах в 2,8 млн рублей. При этом в 2016 году ее доходы составляли 480 тысяч рублей, то есть почти в шесть раз меньше. Также у нее в собственности появился легковой автомобиль «Ауди Q5».

Других изменений в части имущества у первой леди региона не произошло. Ей по-прежнему прbнадлежит квартира площадью 43,4 кв.м и по четверти долей квартиры площадью 71,1 кв.м, дома площадью 325,2 кв.м, гаража в 22,1 кв.м, а также четверть доли участка в 2400 кв.м.

Кроме того, в собственности у нее находится квартира площадью 180,6 кв.м.

Напомним, Татьяна Буркова занимается бизнесом. Она владеет магазином верхней одежды в Екатеринбурге, причем, по словам ее супруга, раньше это была сеть из трех точек, но после кризиса ее пришлось сократить. Дела она ведет в основном дистанционно из Омска.

Александр Бурков за год заработал на 1 млн больше своей жены. Он задекларировал доход в 3,8 млн рублей — на 0,7 млн рублей меньше, чем в 2016 году.

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