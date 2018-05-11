Два павлина бегали по улицам села в Павлодарской области
Птиц на волю выпустили студенты местного медресе.
Птиц на волю выпустили студенты местного медресе.
В пригороде Павлодара две суток разыскивали сбежавших из местной мечети павлинов. Побег им помогли организовать ученики медресе, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
В течении двух дней двое павлинов бегали по улицам, выследить одного удалось в лесополосе. Он ловко убегал от преследователей, прячась в зарослях травы и кустарника. На его поимку преследователи потратили около получаса, а вот вторая птица оказалась проворнее. Правда, самцу теперь придется еще долго отращивать свой роскошный хвост. Прежний остался в руках сельчанина, который пытался поймать его владельца.
«Позавчера приехали новые студенты в наше медресе, которые проявили любопытство, открыли вольер и случайно выпустили этих наших питомцев. И вот сегодня начали поиски проводить, нашли самку, самца ищем», — прокомментировал аким села Павлодарское Аждар Жусупов.