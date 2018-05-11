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21:06 (мск), источник: Zakon.kz

Два павлина бегали по улицам села в Павлодарской области

Птиц на волю выпустили студенты местного медресе.

Источник: Zakon.kz

В пригороде Павлодара две суток разыскивали сбежавших из местной мечети павлинов. Побег им помогли организовать ученики медресе, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В течении двух дней двое павлинов бегали по улицам, выследить одного удалось в лесополосе. Он ловко убегал от преследователей, прячась в зарослях травы и кустарника. На его поимку преследователи потратили около получаса, а вот вторая птица оказалась проворнее. Правда, самцу теперь придется еще долго отращивать свой роскошный хвост. Прежний остался в руках сельчанина, который пытался поймать его владельца.

«Позавчера приехали новые студенты в наше медресе, которые проявили любопытство, открыли вольер и случайно выпустили этих наших питомцев. И вот сегодня начали поиски проводить, нашли самку, самца ищем», — прокомментировал аким села Павлодарское Аждар Жусупов.

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