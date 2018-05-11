Государственным СМИ дадут миллионы рублей

Источник: РИА "Новости"

Согласно документам, дополнительные субсидии разделят между собой компании ВГТРК и АНО «ТВ-Новости» (RT), а также агентство ТАСС. Первые получат по 295 и 300 миллионов рублей соответственно. При этом известно, что ранее государство уже запланировано выделить 21,95 миллиарда рублей для ВГТРК и 17,5 миллиарда рублей для АНО «ТВ-Новости».

Оставшиеся дополнительные 205 миллионов рублей достанутся ТАСС, благодаря чему вся сумма финансирования агентства на обозначенный период составит 1,735 миллиарда рублей.