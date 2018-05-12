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15:32 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области началось чипирование бездомных животных

Как сообщает региональный комитет ветеринарии, данная работа, направленная на защиту прав безнадзорных животных, ведется совместно с зоозащитными организациями.

Одновременно с этим, такие собаки подвергаются и стерилизации — ведомством заключено соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетом о бесплатном проведении этой работы с привлечением молодых специалистов.

Напомним, при участии регионального комитета ветеринарии сформирован и уже работает Союз зоозащитников, в который вошли пять общественных организаций, объединяющих около 200 добровольцев. Совместно с зоозащитниками вырабатываются решения по актуальным вопросам. Одно из предложений — внести изменение в региональный закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных» — уже поддержано депутатами областной Думы.

Сейчас совместно с волонтерами, профильными специалистами администраций области и города разрабатывается проект договора с зоозащитниками о содержании бродячих животных. Планируется, что таким организациям будет оказываться грантовая поддержка. Кроме того, продолжается разработка электронной базы безнадзорных животных.

Отметим, что волонтеры проводят многочисленные акции, к которым привлекают волгоградцев. Так, например, сегодня «Каустик» распространил информацию о том, что их сотрудники-волонтеры трудовым десантом вышли на уборку территории приюта для животных в Красноармейском районе. Они привели в порядок прилегающую парковую зону, частично освободили чердак здания от крупногабаритного мусора. Напомним, что новый приют появился в Красноармейском районе под эгидой международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори Добро» — это один из приютов, который активно участвует в работе, проводимой совместно с комитетом ветеринарии.

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