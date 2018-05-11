В Беларуси планируют расширить меры социальной поддержки выпускников
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить меры социальной поддержки выпускников, в том числе тех, кто учился на платной основе. Это предусмотрено стратегическим планом действий по реализации основных задач развития системы высшего образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования, разработанным Министерством образования. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.