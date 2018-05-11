Новые арт-объекты предложили акимату Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Художники, скульпторы и графические дизайнеры — участники конкурса «Алматы — теплый город», предложили варианты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Художники, скульпторы и графические дизайнеры — участники конкурса «Алматы — теплый город», предложили варианты
В конкурсе по разработке городского декоративного оформления на летний период «Алматы — теплый город», организованном креативным агентством FUNK при поддержке акимата города Алматы, приняли участие 37 художников, скульпторов и графических дизайнеров. Некоторые предлагали по несколько работ, которых в итоге получилось около 60.
В конкурсе приняли участие не только состоявшиеся деятели изобразительного искусства, но и студенты творческих вузов, многие из которых узнали о конкурсе после того, как члены жюри выступили в их университетах с презентацией, а преподаватели мотивировали подопечных поучаствовать в творческом состязании.
«Гордость и радость за жителей, за профессионалов, потому что спектр участвующих велик. Я изначально дизайнер. Я хочу жить в красивом, креативном, классном городе. Это искреннее. Люди всегда ищут
Из всех присланных работ жюри, куда вошли сама Майра Измайлова, скульптор, член Союза художников Республики Казахстан Эдуард Казарян, архитектор, градостроитель, лауреат международных конкурсов архитектуры и дизайна Эльдар Хасанов и социальный
Осматривая работы победителей, можно понять, что и вправду, каждая из них вполне могла бы занять достойное место в городском ландшафте. Один из победителей, гость из Японии дизайнер Шин Шокита предложил свой
А студентка Жумажан Дарыбаева создала концепцию преобразования пустующей площадки в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Кабанбай батыра и музыкальную аллею «Сквер Диско».
Среди победителей оказались еще двое представителей молодого поколения — Мансур Смагамбетов с проектом беседок, стилизованных под казахские юрты, и Нурбол Жумат со своим дизайном скамеек, символизирующем дружбу народов.
Пятым победителем стал казахстанский скульптор Ербосын Мельдибеков, переформатировавший свою самую известную скульптуру «Рождение седла» под
«Мы очень надеемся, что эти работы осуществятся, мы с акиматом в переговорах. Сейчас только отобрали, но если делать реализовывать проекты победителей, то там много нюансов —
Член жюри скульптор Эдуард Казарян также уверен, что многие из этих проектов могут дать городу новое звучание, и
На награждении победителей присутствовала заместитель руководителя управления кульутры и архивов Алматы Наиля Мулюкова, которая пообещала передать проекты победителей на рассмотрение в соответствующие службы городской администрации.
«Я с удовольствием посмотрела все работы. Потенциал очень большой. На самом деле, мои впечатления, что эти проекты готовы к началу реализации. Думаю, мы постараемся обсудить и донести это до руководства города и я, думаю, не только две работы, может и пять появятся на улицах города. Рада, что есть такие энтузиасты, которые готовы к таким конкурсам, и есть такая замечательная молодежь, которая готова в них участвовать», — сказала Наиля Мулюкова.