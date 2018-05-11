Новые арт-объекты предложили акимату Алматы

«Гордость и радость за жителей, за профессионалов, потому что спектр участвующих велик. Я изначально дизайнер. Я хочу жить в красивом, креативном, классном городе. Это искреннее. Люди всегда ищут какие-то вещи, и это нормально. Раньше я реагировала: кто-то видит плюсы, кто-то минусы. Моя внутренняя интенция — жить в стильном городе», — рассказала об идее конкурса его организатор, руководитель креативного агентства FUNK, креативный директор, организатор фестивалей Astana Art Fest, Art Energy Almaty, 26 KZ Майра Измайлова.



Из всех присланных работ жюри, куда вошли сама Майра Измайлова, скульптор, член Союза художников Республики Казахстан Эдуард Казарян, архитектор, градостроитель, лауреат международных конкурсов архитектуры и дизайна Эльдар Хасанов и социальный паблик-арт художник, культурный продюсер, организатор фестивалей, плейсмейкер (conf-call) из Великобритании Алекс Ринслер (председатель жюри), отобрало 5 победителей. Эти работы, по словам организаторов, создавались участниками с учетом согласованного с акиматом Алматы списка мест, где можно было бы их установить в будущем. Кроме того, авторы, вошедшие в число победителей, получили за свои проекты денежные призы в размере 100 000 тенге.





Осматривая работы победителей, можно понять, что и вправду, каждая из них вполне могла бы занять достойное место в городском ландшафте. Один из победителей, гость из Японии дизайнер Шин Шокита предложил свой арт-объект «Траектория юрты» видит на алматинском Арбате.



А студентка Жумажан Дарыбаева создала концепцию преобразования пустующей площадки в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Кабанбай батыра и музыкальную аллею «Сквер Диско».



Среди победителей оказались еще двое представителей молодого поколения — Мансур Смагамбетов с проектом беседок, стилизованных под казахские юрты, и Нурбол Жумат со своим дизайном скамеек, символизирующем дружбу народов.





Пятым победителем стал казахстанский скульптор Ербосын Мельдибеков, переформатировавший свою самую известную скульптуру «Рождение седла» под арт-объект, который можно установить на одной из улиц Алматы.



«Мы очень надеемся, что эти работы осуществятся, мы с акиматом в переговорах. Сейчас только отобрали, но если делать реализовывать проекты победителей, то там много нюансов — арт-объект должен быть антивандальным, безопасным, из прочного материала, желательно из металла, дерева или бетона. Сейчас мы ищем варианты, инвесторов, будем в тесном контакте с акиматом. Для победителей и остальных участников мы готовим проект осенью, фестиваль, есть идея реализовать некоторые работы там, галерейный момент», — сказала Майра Измайлова.



Член жюри скульптор Эдуард Казарян также уверен, что многие из этих проектов могут дать городу новое звучание, и по-настоящему его украсить.



На награждении победителей присутствовала заместитель руководителя управления кульутры и архивов Алматы Наиля Мулюкова, которая пообещала передать проекты победителей на рассмотрение в соответствующие службы городской администрации.



«Я с удовольствием посмотрела все работы. Потенциал очень большой. На самом деле, мои впечатления, что эти проекты готовы к началу реализации. Думаю, мы постараемся обсудить и донести это до руководства города и я, думаю, не только две работы, может и пять появятся на улицах города. Рада, что есть такие энтузиасты, которые готовы к таким конкурсам, и есть такая замечательная молодежь, которая готова в них участвовать», — сказала Наиля Мулюкова.