Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Рудковская прокомментировала выступление Самойловой
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
22:19 (мск), источник: Kazinform

Новые арт-объекты предложили акимату Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Художники, скульпторы и графические дизайнеры — участники конкурса «Алматы — теплый город», предложили варианты арт-объектов, которые могли бы украсить мегаполис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В конкурсе по разработке городского декоративного оформления на летний период «Алматы — теплый город», организованном креативным агентством FUNK при поддержке акимата города Алматы, приняли участие 37 художников, скульпторов и графических дизайнеров. Некоторые предлагали по несколько работ, которых в итоге получилось около 60.

В конкурсе приняли участие не только состоявшиеся деятели изобразительного искусства, но и студенты творческих вузов, многие из которых узнали о конкурсе после того, как члены жюри выступили в их университетах с презентацией, а преподаватели мотивировали подопечных поучаствовать в творческом состязании.

Читайте также
Девять новых фонтанов построят в Алматы

«Гордость и радость за жителей, за профессионалов, потому что спектр участвующих велик. Я изначально дизайнер. Я хочу жить в красивом, креативном, классном городе. Это искреннее. Люди всегда ищут какие-то вещи, и это нормально. Раньше я реагировала: кто-то видит плюсы, кто-то минусы. Моя внутренняя интенция — жить в стильном городе», — рассказала об идее конкурса его организатор, руководитель креативного агентства FUNK, креативный директор, организатор фестивалей Astana Art Fest, Art Energy Almaty, 26 KZ Майра Измайлова.

Из всех присланных работ жюри, куда вошли сама Майра Измайлова, скульптор, член Союза художников Республики Казахстан Эдуард Казарян, архитектор, градостроитель, лауреат международных конкурсов архитектуры и дизайна Эльдар Хасанов и социальный паблик-арт художник, культурный продюсер, организатор фестивалей, плейсмейкер (conf-call) из Великобритании Алекс Ринслер (председатель жюри), отобрало 5 победителей. Эти работы, по словам организаторов, создавались участниками с учетом согласованного с акиматом Алматы списка мест, где можно было бы их установить в будущем. Кроме того, авторы, вошедшие в число победителей, получили за свои проекты денежные призы в размере 100 000 тенге.


Осматривая работы победителей, можно понять, что и вправду, каждая из них вполне могла бы занять достойное место в городском ландшафте. Один из победителей, гость из Японии дизайнер Шин Шокита предложил свой арт-объект «Траектория юрты» видит на алматинском Арбате.

А студентка Жумажан Дарыбаева создала концепцию преобразования пустующей площадки в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Кабанбай батыра и музыкальную аллею «Сквер Диско».

Среди победителей оказались еще двое представителей молодого поколения — Мансур Смагамбетов с проектом беседок, стилизованных под казахские юрты, и Нурбол Жумат со своим дизайном скамеек, символизирующем дружбу народов.


Пятым победителем стал казахстанский скульптор Ербосын Мельдибеков, переформатировавший свою самую известную скульптуру «Рождение седла» под арт-объект, который можно установить на одной из улиц Алматы.

«Мы очень надеемся, что эти работы осуществятся, мы с акиматом в переговорах. Сейчас только отобрали, но если делать реализовывать проекты победителей, то там много нюансов — арт-объект должен быть антивандальным, безопасным, из прочного материала, желательно из металла, дерева или бетона. Сейчас мы ищем варианты, инвесторов, будем в тесном контакте с акиматом. Для победителей и остальных участников мы готовим проект осенью, фестиваль, есть идея реализовать некоторые работы там, галерейный момент», — сказала Майра Измайлова.

Член жюри скульптор Эдуард Казарян также уверен, что многие из этих проектов могут дать городу новое звучание, и по-настоящему его украсить.

На награждении победителей присутствовала заместитель руководителя управления кульутры и архивов Алматы Наиля Мулюкова, которая пообещала передать проекты победителей на рассмотрение в соответствующие службы городской администрации.

«Я с удовольствием посмотрела все работы. Потенциал очень большой. На самом деле, мои впечатления, что эти проекты готовы к началу реализации. Думаю, мы постараемся обсудить и донести это до руководства города и я, думаю, не только две работы, может и пять появятся на улицах города. Рада, что есть такие энтузиасты, которые готовы к таким конкурсам, и есть такая замечательная молодежь, которая готова в них участвовать», — сказала Наиля Мулюкова.

Все новости региона
 Президент РК поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост Председателя Правительства РФ
Суд Вьетнама приговорил россиянку Марию Дапирка к пожизненному сроку
Российские контрсанкции станут универсальными
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
В Калифорнии засветился океан (видео)
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Лондонскую биржу попросили временно снять ограничения с «Русала»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России Береглазов — в заявке, Бывальцев летит домой, а ещё в сборной России изменились звенья и состав спецбригад большинства
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь