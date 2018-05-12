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00:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У Рособрнадзора проверяют лицензию

Ведущие вузы выступили за реформу системы оценки их работы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Представители ведущих вузов предложили провести в России реформу системы оценки качества высшего образования. Они считают, что существующий механизм аккредитации и лицензирования вузов непрозрачен, а качество проверок Рособрнадзора вызывает вопросы. Дискуссия на эту тему обострилась после того, как в 2017 году Европейский университет был лишен лицензии на осуществление образовательной деятельности. Представителей вузов поддержали глава ФАС Игорь Артемьев и помощник президента Андрей Фурсенко. В Минобрнауки заявили, что «открыты к диалогу».

Позицию ассоциации «Глобальные университеты» и Ассоциации ведущих университетов на совместном заседании обнародовал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов: «У нас есть колоссальный маховик, который крутится вхолостую, — сегодня мы имеем систему аккредитации и лицензирования учреждений высшего образования, которая носит избыточный характер». По его словам, комиссии проверяют документы вузов, но не оценивают качество образовательных программ.

Эксперты Рособрнадзора, проводящие проверки, часто не обладают достаточным авторитетом и репутацией для принятия самостоятельных решений и содержательной оценки потенциала вуза.
Проект решения по итогам заседания

Эксперты проанализировали результаты около 1 тыс. проверок Рособрнадзора в 2016—2017 годах. Результаты представил руководитель секретариата Ассоциации ведущих университетов, первый проректор Санкт-Петербургского госуниверситета Илья Демидов: «В каждом втором заключении претензия: “Нет информации на сайте об условиях приема лиц с ограниченными возможностями здоровья”. Мы проверили, оказалось, что информация на сайтах есть. То есть нет методики, где конкретно должна быть эта информация, но есть представления эксперта, о том, где она должна была быть».

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«Типичное заключение: не ведется пропаганда здорового образа жизни, отсутствует профилактика табакокурения и потребления алкогольных напитков, — продолжил господин Демидов.— Классический результат документарной проверки: есть в вузе приказ о проведении профилактики — есть профилактика, нет приказа — нет профилактики». В среднем проводится примерно пять внеплановых выездных проверок в неделю, добавил он. Их результаты носят «типовой характер», а отчеты составлены по одному шаблону, что «заставляет задуматься и о критериях оценки, и о качестве экспертов».

«Столь архаичной системы в других отраслях уже не осталось, — заметил в своем выступлении глава ФАС Игорь Артемьев.— Эта система крайне неразумна и непрозрачна, если бы была моя воля, я бы аккредитацию убрал в принципе, оставил бы лицензирование».

Напомним, процедура аккредитации направлена на подтверждение соответствия уровня образовательных программ государственным требованиям, лицензия же дает право на осуществление образовательной деятельности. В случае приостановки аккредитации вуз может вести прием абитуриентов и выдавать дипломы собственного образца. Аннулирование лицензии означает, что учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность.

Дискуссия о действующих механизмах обострилась после того, как Европейский университет в Санкт-Петербурге в результате проверок Рособрнадзора лишился аккредитации, а затем и лицензии на образовательную деятельность. В поддержку университета высказывали многочисленные эксперты и политики, в том числе глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

Существующая система контроля не учитывает новации, она их подавляет и абсолютно не мотивирует вузы на улучшение работы.
Андрей Фурсенко
Помощник президента

Он обратился к присутствующим с просьбой «взять на себя ответственность и предложить новую систему». По его словам, «сейчас тот момент, когда эта система может быть воспринята». Присутствующий на заседании и. о. замминистра образования и науки Григорий Трубников заявил, что Минобрнауки «открыто для предложений в деле совершенствования системы аккредитации».

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Ярослав Кузьминов изложил суть таких предложений. Минобрнауки должно отказаться от действующей системы аккредитации, в частности, проверки вузов должны проводить не эксперты Рособрнадзора, уполномоченные ведомством профессиональные ассоциации. К работе предложено более активно привлекать работодателей, а также учитывать средний балл ЕГЭ и количество победителей олимпиад среди абитуриентов, качество научной и проектной работы (например, публикации, цитируемость). «Мы с Кравцовым (Сергей Кравцов — глава Рособрнадзора.— “Ъ”) обсудили, и он согласен», — заверил собравшихся господин Кузьминов.

В Рособрнадзоре «Ъ» сообщили, что служба «готова к всестороннему диалогу с ректорским сообществом по вопросам оптимизации контрольно-надзорной деятельности в отношении вузов». Впрочем, в ведомстве не согласились с претензиями: «Экспертами, привлекаемыми Рособрнадзором к проведению проверок в отношении вузов, выступают представители ведущих вузов, в том числе НИУ и образовательных организаций, входящих в Ассоциацию ведущих вузов. Справедливость принятых решений подтверждает тот факт, что подавляющее большинство судебных решений при оспаривании вузами лишения лицензии или аккредитации выносятся в пользу Рособрнадзора».

Как сообщал «Ъ», Рособрнадзор еще в июне 2017 года заявлял о готовности перейти на «риск-ориентированный подход» в механизме проверки вузов: предполагалось, что университеты попадут в одну из четырех категорий по уровню риска в соответствии с выявленными при проверке нарушениями. В Рособрнадзоре затруднились сообщить, когда переход на новую модель может быть осуществлен.

Анна Макеева

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