Ограничение движения по мосту через реку Кудьма снимут к 18 мая

11 мая 2018 года министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил о том, что региональный минтранс добился корректировки сроков ремонта моста через Кудьму.

Ремонтные работы на этом участке ведет ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Ограничения движения, связанные с ремонтом, стали причиной большой пробки. По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, министерство транспорта и автомобильных дорог неоднократно направляло обращение в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» с просьбой принять меры по сокращению сроков ремонта, который изначально планировалось завершить до 20 декабря 2018 года. Сейчас дорожники трудятся на объекте круглосуточно в две смены: днем задействовано 25 рабочих, ночью — восемь. Срок отмены реверса — к 18 мая 2018 год.