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19:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Ограничение движения по мосту через реку Кудьма снимут к 18 мая

На мосту идет подготовка к асфальтированию проезжей части.

Источник: РИА "Новости"

11 мая 2018 года министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил о том, что региональный минтранс добился корректировки сроков ремонта моста через Кудьму.

— Гидроизоляция моста завершена полностью. Перильные ограждения смонтированы полностью. Идет подготовка к асфальтированию подходов к мосту. 12 мая начало монтажа деформационных швов. Далее асфальтирование проезжей части моста. До следующих выходных ограничение движения будет снято. Нынешние выходные — последние с ограничением движения, — сообщил Вадим Власов.

Ремонтные работы на этом участке ведет ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Ограничения движения, связанные с ремонтом, стали причиной большой пробки. По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, министерство транспорта и автомобильных дорог неоднократно направляло обращение в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» с просьбой принять меры по сокращению сроков ремонта, который изначально планировалось завершить до 20 декабря 2018 года. Сейчас дорожники трудятся на объекте круглосуточно в две смены: днем задействовано 25 рабочих, ночью — восемь. Срок отмены реверса — к 18 мая 2018 год.

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