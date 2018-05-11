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11 мая, источник: Sputniknews.kz

Яхт-клубы и аквапарки построят на берегу Шардаринского водохранилища

Всего на побережье на границе Казахстана и Узбекистана планируется возвести 60 объектов для привлечения туристов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Власти Южно-Казахстанской области продолжат развивать пляжный туризм на побережье Шардаринского водохранилища, сообщил аким Шардаринского района Болатбек Кыстауов.

В ближайшее время на 255 гектарах начнется строительство 60 объектов. В частности, будут построены гостиницы, яхт-клубы, рестораны, дома охотников и рыбаков, аквапарки.

Строительство этих объектов в результате приведет к увеличению численности туристов, уверены в акимате.

Шардаринское водохранилище располагается на Сырдарье, на границе Казахстана с Узбекистаном. Оно было создано в 60-х годах прошлого века для аккумулирования воды, которая необходима для орошения в сельском хозяйстве, а также для сооружения на нем гидроэлектростанции.

Сегодня посещающие водохранилище туристы могут посетить песчаные пляжи и насладиться рыбалкой.

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