Яхт-клубы и аквапарки построят на берегу Шардаринского водохранилища
Всего на побережье на границе Казахстана и Узбекистана планируется возвести 60 объектов для привлечения туристов.
Всего на побережье на границе Казахстана и Узбекистана планируется возвести 60 объектов для привлечения туристов.
АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Власти
В ближайшее время на 255 гектарах начнется строительство 60 объектов. В частности, будут построены гостиницы,
Строительство этих объектов в результате приведет к увеличению численности туристов, уверены в акимате.
Шардаринское водохранилище располагается на Сырдарье, на границе Казахстана с Узбекистаном. Оно было создано в 60-х годах прошлого века для аккумулирования воды, которая необходима для орошения в сельском хозяйстве, а также для сооружения на нем гидроэлектростанции.
Сегодня посещающие водохранилище туристы могут посетить песчаные пляжи и насладиться рыбалкой.