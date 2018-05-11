Яхт-клубы и аквапарки построят на берегу Шардаринского водохранилища

В ближайшее время на 255 гектарах начнется строительство 60 объектов. В частности, будут построены гостиницы, яхт-клубы, рестораны, дома охотников и рыбаков, аквапарки.

Шардаринское водохранилище располагается на Сырдарье, на границе Казахстана с Узбекистаном. Оно было создано в 60-х годах прошлого века для аккумулирования воды, которая необходима для орошения в сельском хозяйстве, а также для сооружения на нем гидроэлектростанции.